War Speeches: Аннексия и ядерные угрозы России не остановят Украину

Минулий тиждень (26 вересня – 3 жовтня) був насичений важливими чи навіть історичними подіями та публічними заявами, які серйозно вплинуть на подальший перебіг війни.

Спершу росія поспіхом анексувала Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України. В кремлі заявили, що тепер вважають ці території своїми і захищатимуть їх усіма доступними методами, в тому числі ядерною зброєю. Розрахунок простий – залякати Україну, змусити її капітулювати і відмовитися від окупованих регіонів.

Втім, на цьому успіх росії завершився, і причин цьому декілька.

По-перше, Україна не злякалася погроз і заявила, що готова воювати до повного повернення своїх територій.

По-друге, Україна подала заявку на вступ до НАТО, повністю відмовившись від ідеї про позаблоковий статус, який із початку війни був одним із компромісних переговорних треків у переговорах із росією.

По-третє, рф оголосила про анексію у період, коли її армія відступає на декількох напрямках. Зокрема, вже наступного дня після оголошення анексії ЗСУ звільнили місто Лиман у Донецькій області та прорвали лінію оборони російських військ поряд із Херсоном.

Крім цього, Україна намагається використати антимобілізаційні протести в росії на свою користь. Зокрема, Володимир Зеленський записав відео, де російською мовою закликав корінні народи росії не йти на війну проти України, а боротися за свою свободу на вулицях та площах.

Україна не змириться з анексією

27 вересня російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила свої псевдореферендуми, заявивши, що за приєднання до рф проголосували від 87% до 99% українських громадян на цих територіях.

Україна різко відреагувала на фейкові голосування. Київ ініціював проведення засідання Ради Безпеки ООН 27 вересня, де представники нашої країни закликали міжнародну спільному рішуче відреагувати на порушення міжнародного права і правопорядку та зазначили, що переговори після анексії з росією неможливі.

"Визнання росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію й чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії немає про що говорити.

Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу", – наголосив президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні у форматі відеоконференції.

Після цього, 28 вересня, під час свого звернення до нації Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може й не буде миритися з намаганнями захопити будь-яку частину нашої землі.

Президент також наголосив, що Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Цей меседж у кремлі не почули. 30 вересня владімір путін анексував частину України. Він підписав "договір про вступ до складу росії" захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їх мешканці – громадяни рф.

Також російський диктатор звернувся до Києва і країн Заходу й укотре закликав Україну припинити всі бойові дії та повернутися за стіл переговорів.

От тільки переговори на умовах росії означають, що Україна заради миру повинна погодитися на втрату своїх територій. На цьому знову наголосив путін, зазначивши, що "вибір", який начебто зробили мешканці окупованих територій, "обговорюватися не буде".

А щоб Україна відчула серйозність російських намірів, у кремлі наголосили, що будуть розцінювати можливі атаки України на території, які рф тепер вважає своїми, як акт агресії проти росії.

Ядерні погрози росії не зупинять Україну

У москві додали, що для "захисту" цих територій можуть застосувати навіть ядерну зброю, бо США створили прецедент, завдавши ядерних ударів по Хіросімі та Нагасакі, щоб змусити Японію капітулювати у Другій світовій війні.

Цими словами путін натякнув на свій план – залякати Україну та змусити її здатися. Втім, поки російська стратегія ядерного шантажу не працює – і не тому, що в Києві не сприймають слова російського президента серйозно.

Навпаки, в Україні розуміють, що путін не блефує. Про це у своєму зверненні наголосив президент Володимир Зеленський.

Однак навіть потенційне застосування ядерної зброї не зупинить Україну в обороні своїх територій. Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", – зазначив політик.

Ще один трек, який розганяє росія, – це безкарність потенційного застосування ядерної зброї, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Про це у Telegram написав заступник голови Радбезу рф, колишній російський президент дмітрій медведєв.

Як наслідок, Київ закликає Захід жорстко відреагувати на російські погрози. Зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що якщо світ не дасть жорстку та однозначну відповідь на ядерний шантаж росії, це може призвести до ядерних війн із мільйонними жертвами.

Втім, Захід теж знає, що російські заяви не можна залишати без адекватної відповіді. Тому, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для росії.

Якими ці наслідки будуть, поки не відомо, але сподіваємося, що наведених США аргументів вистачить, щоб остудити гарячі російські голови.

Україна подає заявку на вступ в НАТО

На фоні поразки російської стратегії залякування Збройні Сили України продовжили успішний контрнаступ на різних ділянках фронту.

Крім цього, після оголошення анексії частини українських територій Київ неочікувано для всіх, у тому числі західних союзників, пішов на нестандартний крок. Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку про вступ до НАТО за шведським та фінським сценарієм, тобто за прискореною процедурою.

Такий український хід фактично поставив крапку в історії про позаблоковий статус Україна, який від початку війни був одним із компромісних треків у переговорах із росією. Цю тезу підтвердив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, який зазначив, що внаслідок останніх дій рф тема позаблокового статусу України закрита.

"Потрібно розуміти одну річ. Перехід війни у нову фазу – атака цивільної критичної інфраструктури та спроба анексії територій – залишає у минулому поле для компромісів та дипломатичного врегулювання. Зокрема закривається і тема позаблокового статусу України. Для нас це важливо", – наголосив він.

Ініціатива України за перші кілька днів отримала публічну підтримку третини членів Альянсу, але в США поки вважають, що питання вступу України в НАТО потрібно вирішити "в інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Втім, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна працюватиме, щоб держави-скептики переглянули свою позицію щодо членства України в НАТО.

Також дипломат зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх зробити.

В росії українську заявку в НАТО прокоментувала речниця МЗС марія захарова, мабуть, забувши, що потенційний вступ України в Альянс був однією з офіційних причин російської "спецоперації", зазначила, що Україна обрала свій шлях, а росія – свій.

У кремлі бояться, що Зеленський зірве мобілізацію

Курйозний випадок відбувся на вже згаданому засіданні Ради Безпеки ООН. Постпред рф васілій небензя звинуватив президента України у спробі зірвати мобілізацію в росії, бо той записав кілька звернень до російських громадян, у тому числі представників корінного населення рф.

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами ‘вбити клин’ між владою та суспільством.

Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що під час мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", – заявив постпред рф в ООН.

Крім цього, він запевнив, що такі звернення не досягнуть мети, оскільки росіяни готові померти за батьківщину, як це протягом століть робили їхні діди та прадіди.

Мабуть, це особливо стосується тих, хто вже кілька днів намагається втекти з росії у Грузію, Казахстан, Монголію, Фінляндію та інші країни, щоб уникнути мобілізації.

Нагадаємо, що після оголошення в росії так званої часткової мобілізації Володимир Зеленський записав кілька відео російською, звертаючись до громадян рф. 25 вересня він закликав їх "не підкорятися злочинній мобілізації" і порадив російським військовим тікати або здаватися в полон за першої ж нагоди.

Крім цього, президент України наголосив, що росія використовує мобілізацію також і для того, щоб фізично знищити чоловіків корінних народів, які живуть на територіях, контрольованих росією.

Очевидно, що Володимир Зеленський зробив такий висновок на основі даних, які свідчать, що найбільше серед загиблих солдатів російської армії саме представників корінних народів, наприклад, дагестанців та бурятів.

29 вересня, на фоні протестів проти мобілізації у Дагестані, Володимир Зеленський оприлюднив ще одне відео, де звернувся саме до корінних народів росії, зокрема до народів Кавказу.

На думку українського президента, корінні народи, які росія свого часу теж поневолила, не повинні брати участі у загарбницькій війні, яку вона зараз веде проти України

"Народи Кавказу! Усі народи на території росії! У вас немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте", – йдеться у відеозверненні президента.

Крім цього, Володимир Зеленський закликав корінні народи не йти на війну проти України, а боротися за свою свободу на вулицях та площах росії.

"Щоб громадяни росії йшли на війну, їх штучно заганяють у злидні. У кредити. Людей лякають репресіями, цькують пропагандою. Ви можете змінити це. Потрібно лише зрозуміти, хто для вас справді символ, хто для вас герой, хто гордість вашої історії, а хто просто хоче вами скористатися",– зазначив Володимир Зеленський.

Сподіваємося, що російські громадяни український меседж почують.