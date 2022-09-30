219 день війни. Путін анексує 4 області, світ реагує санкціями, Україна йде в НАТО

30 вересня 2022 року, на 219-ий день повномасштабної війни, Путін очікувано оголосив про анексію 4 українських областей.

Російський диктатор любить порівнювати опонентів із фашистами. Але історія грає не на його боці. Рівно 84 роки тому в цей самий день була підписана Мюнхенська угода, якою Гітлер анексував Судети.

У повномасштабній війні Росії так і не вдалося захопити жоден з українських регіонів цілком. Боротьба українців і невдачі росіян на фронті поламали путінський сценарій бліцкригу.

Український спротив не залишив шансів на роздуми й міжнародній спільноті. Реакція демократичного світу на гітлерів 21-го сторіччя нарешті стала чіткою.

"Українська правда" зібрала все, що відомо станом на вечір 30 вересня про анексію Путіна, відповідь України та реакцію світу.

Анексія Путіна і "сльози Кадирова"

Про виступ Путіна в Кремлі 30-го вересня навіть учасники цієї "церемонії" дізнались лише напередодні. Пропагандисти повідомляли, що російські депутати отримали запрошення на захід.

Жодних деталей зібрання не згадували. ЗМІ писали тільки, що звернення кремлівського диктатора стосуватиметься "приєднання" окупованих українських земель.

У ніч на 30 вересня Путін підписав укази про так зване визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей. З аналогічних рішень щодо Донеччини та Луганщини в лютому 2022-го почалась повномасштабна війна.

По обіді російський президент зібрав у себе в адміністрації депутатів, сенаторів, міністрів, силовиків, керівників регіонів. Він почав виступ 40-хвилинною промовою, в якій повторив старі тези російської пропаганди: про "неонацистський переворот" в Україні в 2014-му році, "теракти київського режиму", "борців" за російську мову й культуру та "велику місію" свого народу.

Реклама:

Путін говорив також про "неоколоніальну систему Заходу", якому, мовляв, "не дає спокою" Росія. І в звичному стилі заглиблювався у власну інтерпретацію історії, докоряючи Заходу за поведінку в Середньовіччі.

Також головний диктатор 21-го сторіччя звинуватив опонентів у тому, що вони "брешуть, як Геббельс". І лякав своїх громадян капіталізмом, нетрадиційними орієнтаціями та "русофобією" в світі.

Російські пропагандисти віддано намагались додати події значущості: описували, як над словами свого керманича плакав голова Чечні Рамзан Кадиров.

Після промови до Путіна приєднались гауляйтери з окупованих українських регіонів: від Донецька – Денис Пушилін, від Луганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.

Уп'ятьох вони підписали "договори про входження до складу Росії". Церемонія в точності повторювала анексію Криму в 2014-му, коли за таким самим кремлівським столом зібрались троє колаборантів із півострова.

Путін вдав, що хоче "припинення вогню" і "повернення за стіл перемовин". Але питання чотирьох анексованих ним областей він обговорювати не збирається.

Окупанти виправдовували свої дії нібито "волею народу" – фейковими референдумами, які пройшли на захоплених територіях під дулами російських автоматів.

Межі територій, які Путін вважає своїми, він не прописав в указах. Однак щодо Донеччини та Луганщини в Кремлі заявили: будуть намагатись захопити весь Донбас цілком.

Реклама:

Відповідь України: санкції та відмова від переговорів

Володимир Зеленський терміново скликав на 30 вересня Раду національної безпеки й оборони. Вона, як і Ставка верховного головнокомандувача, зібралась одразу за путінським оголошенням анексії.

За даними "УП", засідання РНБО на п'ятницю було заплановане значно раніше, не менше як тиждень-півтора тому. На розгляд збирались виносити новий пакет санкцій проти росіян, зокрема великих бізнесменів.

Але з огляду на нові агресивні кроки Кремля порядок денний значно розширився. На засіданні говорили й про численні порушення під час "референдумів" та анексію областей.

Від джерел серед присутніх на РНБО "Українська правда" дізналась основні тези остаточного рішення.

Затвердили звернення до НАТО. Україна подає заявку на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.



Документ на камеру підписали Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Президент нагадав, що такий порядок можливий, адже 2022 року Фінляндія і Швеція почали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства.

Доки всі члени НАТО досягнуть консенсусу, Київ пропонує реалізувати український безпековий договір про гарантії безпеки. РНБО вирішила, що проводити перемовини з Путіним неможливо.



"Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність, – прокоментував Зеленський. – Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії". Ухвалили новий список санкцій "до значущих фізичних і юридичних осіб РФ". Станом на 19 годину прізвища ще не оголошені. За даними "Економічної правди", йдеться про 1300 осіб, серед яких співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман. Кабміну доручили напрацювати міжнародні угоди, які посилять оборонний потенціал України, допоможуть розвитку оборонно-промислового комплексу. Також уряд має взятись за збільшення військових поставок. Верховній Раді доручили прискорити ухвалення законів, які стануть відповіддю на російську анексію.



Зокрема, як анонсував Зеленський, на найближчому засіданні парламент розгляне націоналізацію всіх російських активів.

Володимир Зеленський:

"Росія відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає, влаштовує цей фарс зі спробою анексії…

Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордони. Україна цього не допустить".

Секретар РНБО Олексій Данілов:

"Сьогодні відбувся фарс у Кремлі, який вони називають "приєднанням території". Це нічим не відрізняється від ситуації з гітлерівською Німеччиною."

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба:

"Намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на місцях. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти свою землю і своїх людей, відновлювати свою територіальну цілісність".

Реклама:

Реакція світу

Сполучені Штати розширили санкції.

У списку з'явилися 14 компаній російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців, а також 278 членів російського парламенту.

Зокрема це родичі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружина та син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, мера Москви Сергія Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.

Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування полоненого. Цей окупант став відомим завдяки відео страти: на записі Монгуш відрізав українському бійцю геніталії. Росіянина ідентифікували журналісти-розслідувачі.

Під візові обмеження Штатів потрапили ще 910 осіб, зокрема військовослужбовці Російської Федерації, білоруські військові посадовці та російські "маріонетки", які діють на окупованих територіях України.

Аналогічним чином відповіла Канада.

Там оголосили санкції проти 43 російських олігархів, представників фінансових еліт і членів їхніх родин, так званого "керівного органу Херсона", а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

Також розширили обмеження проти так званих "ЛДНР" щодо заборони окремих торговельних операцій: тепер вони стосуватимуться й окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Велика Британія запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Спільна заява керівників органів Ради Європи:

"Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і так звані "референдуми", що передували їй, є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані.

Рада Європи й надалі підтримуватиме народ та владу нашої держави-члена України."

Реклама:

Президент США Джо Байден:

"Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України.

Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, зокрема за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня".

Заява Європейської ради:

"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відкинути цю незаконну анексію…

Ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія брехливого подання території України як території Росії та заяви про те, що війна зараз може відбуватися на території Росії, не похитнуть нашої рішучості.

Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоби вона припинила агресивну війну."

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг:

"Союзники НАТО не визнають і ніколи визнають жодну з цих територій частиною Росії…

Це вже вдруге Росія відібрала українські території силою. Але це не змінює природу конфлікту. Він залишається брутальною агресивною війною Росії проти України…

Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона звільнила ще більше території, бо вона має на це право".

Водночас Столтенберг фактично ухилився від відповіді на питання, чи підтримує заявку України на пришвидшений вступ до Альянсу.

Спільна заява міністрів закордонних справ G7 і верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля:

"Зусилля президента Путіна щодо включення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації знаменують нове дно кричущої зневаги Росією міжнародного права.

Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її незаперечне право відновити свій суверенітет".

Крім того, про підтримку України та невизнання анексії вже заявили президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, глави МЗС країн Балтії і навіть лідерка ультраправої партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем'єркою своєї країни.

Соня Лукашова, УП