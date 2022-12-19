War Speeches. Россия готовится к длительной войне и считает гражданскую инфраструктуру "законными военными целями"

Минулий тиждень (12–18 грудня) розпочався з телефонної розмови Володимира Зеленського з Президентом США Джозефом Байденом, після якої чи не найактуальнішою темою стало потенційне отримання Україною систем протиракетної оборони Patriot. Попри це, офіційного анонсу про їх постачання досі не було.

Натомість 16 грудня росія вкотре обстріляла енергетичну інфраструктуру України. На думку заступника голови ради безпеки рф дмітрія мєдведєва, такі цивільні об'єкти є "законними військовими цілями".

Також цього тижня білорусь вчергове вдалася до провокацій із перекиданням техніки та солдатів до українського кордону. Загалом про загрозу з півночі все більше говорять не лише українські посадовці, а й західні союзники.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не сумнівається, що росіяни знову підуть на Київ, а генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росія готується до тривалої війни.

Крім того, стало відомо, що кремль не прийняв пропозицію Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво. Натомість український президент переконаний, що путін не зможе виграти війну, тож що швидше російська армія піде з України, то довше проживе і сам путін, і його оточення.

Крім цього, 15 грудня лідери держав-членів ЄС прийняли остаточне рішення виділити Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

ЗРК Patriot для України

У понеділок Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом. Після її завершення Президент України опублікував відеозвернення, в якому повідомив про "сильні домовленості".

Також відомо, що в цій розмові українська сторона ініціювала скликання глобального саміту миру.

Вже наступного дня телеканал CNN оприлюднив інформацію про те, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну систем протиракетної оборони Patriot.

Співрозмовники телеканалу зазначають, що після того, як плани остаточно узгодять, ЗРК Patriot відправлять "найближчими днями", а українські сили пройдуть навчання щодо їхнього використання на базі армії США в Німеччині.

Утім, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба все ж радить дочекатись офіційного повідомлення Білого дому: "Інформація є, але право оприлюднювати її залишимо Білому дому. Patriot — це одна з найскладніших історій, з якою всій дипломатичній команді президента Зеленського доводилось мати справу". Втім, дипломат додав: "Все неможливе є можливим, якщо ретельно над цим працювати".

Відреагувала на повідомлення про ЗРК Patriot і росія. Так, російське посольство у США заявило, що розцінюватиме передання ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків".

Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".

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Речниця МЗС росії марія захарова вчергове повторила тезу про те, що "Захід не припиняє накачувати Україну зброєю" та навіть детально підрахувала, скільки США витратили на підтримку України — 21,5 млрд доларів.

Безумовно, такі погрози нікого не злякали. Пентагон заявив: "Сполучені Штати не дозволять росії диктувати, яку безпекову допомогу адміністрація Байдена може надавати Україні".

А Президент Володимир Зеленський назвав російські погрози смішними і додав: "​​Це в них алкоголь говорить. Я вважаю, що вони часто нетверезими щось формулюють і комусь погрожують".

Також, крім агресивної риторики, російські терористи 16 грудня вчергове завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Загалом окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, але 60 крилатих ракет збила протиповітряна оборона України. Цікаво, що об’єкти цивільної інфраструктури, на думку заступника голови ради безпеки росії дмітрія мєдведєва, є "законними військовими цілями" у війні з Україною. До цього переліку входять "мости, транспортні станції, дороги, об'єкти енергетики, заводи". Крім того, колишній президент росії вважає, що "країни НАТО оголосили його державі гібридну війну".

З огляду на такі заяви російських високопосадовців, кумедною видається ініціатива російського міністерства оборони про збір музичних інструментів для мобілізованих на війну в Україну.

Муніципальна влада у петербурзі каже, що "зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт з метою підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".

Будемо сподіватися, що невдовзі росіяни проводитимуть лише такі збори.

Однак, за словами Володимира Зеленського, у кремля ще вистачить ракет для кількох масованих ударів. "Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", — додав Президент України.

Повторний наступ на Київ та білоруські провокації

Інститут вивчення війни (ISW) переконаний у тому, що вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірне. Аналітики вважають, що Білорусь не буде йти в наступ, зокрема через внутрішню динаміку в країні. За оцінками ISW, російський або білоруський наступ із півночі не досягне мети: "Білоруське вторгнення не зможе зробити прориву для перерізання логістики постачання та серйозно загрожувати Києву. Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України".

Попри це, у понеділок, 19 грудня, владімір путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Запланована зустріч за участю всіх міністрів, після того — зустріч двох диктаторів сам-на-сам, згодом — пресконференція.

Сторони хочуть "обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення".

Візит відбувається на фоні чергових провокацій ворога: 13 грудня за дорученням самопроголошеного президента олександра лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекинула частину техніки ближче до кордону з Україною, але станом на тепер війська вже повернулися звідти.

В Інституті вивчення війни також вважають, що візит владіміра путіна в Мінськ є нагодою натиснути на олександра лукашенка і посилити інформаційну операцію щодо можливого наступу росії з території білорусі.

Варто нагадати, що на початку грудня Мінськ уже відвідував міністр оборони росії сергєй шойгу, який підписав поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері, зокрема створення регіонального угруповання військ і порядок його управління в мирний і воєнний час.

Актуалізує тему наступу з півночі й нещодавнє інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist: "Російська мобілізація спрацювала… Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ". Підтримує таку оцінку повторного наступу і міністр оборони Олексій Резніков, який вважає, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому наступного року: "Призовники готуються мінімум три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план".

Попри це, Білий дім поки що не бачить ознак повторного наступу росіян на Київ. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі:

"Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України. Але немає жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ. Проте ми уважно стежимо за цим".

Офіційний Вашингтон розглядає можливість розширення підтримки України з огляду на загрозу нового широкого наступу на Київ. Про це повідомляє Politico: "Крім відправки Україні ЗРК Patriot, адміністрація США розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметру, які значно збільшать дальність удару".

Також 15 грудня Пентагон оголосив, що розширює навчання українських військових на базі США в Німеччині.

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росія готується до тривалої війни

Глава ЦРУ Вільям Бернс стверджує, що зараз росія не налаштована на реальні переговори: "Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку, в цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно налаштовані на реальні переговори".

Також американський високопосадовець вважає помилковою віру путіна в те, що він зможе продовжувати війну тривалий час. Також Вільям Бернс вкотре розвінчав російський ядерний шантаж: "Я думаю, що бряцання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї". До того ж США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні наслідки матиме застосування ядерної зброї.

росія, звісно ж, не планує відступати. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рф готується до тривалої війни, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки путін не зрозуміє, що не може перемогти на полі бою.

Генсек також наголошує, що не слід недооцінювати Росію: "Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові понести багато втрат.. Ми маємо розуміти, що путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції".

Як відомо, кремль не прийняв пропозиції Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво. Прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що про це не може йтися і що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час"

Втім, росіянам має стати складніше воювати і з огляду на вже дев’ятий пакет санкцій, схвалений Європейським Союзом. Він передбачає нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Санкції застосовуватимуть до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом (ОПК) росії.

Будемо сподіватись, що ці санкції кремль обійти не зможе. Нещодавнє спільне розслідування кількох ЗМІ продемонструвало, що російська компанія "Спеціальний технологічний центр", яка виробляє безпілотники, досі отримує західні комплектуючі для дрона "Орлан-10". Посередники у США, Китаї та росії допомагають їй обходити обмеження.

Не варто забувати і про іранські дрони, які кремль регулярно використовує для атак по Україні. Цікаво, що росія перенесла місце їх запуску з Криму до Краснодарського краю, адже, на думку британської розвідки, занепокоєна вразливістю окупованого півострова.

Викликає занепокоєння і позиція Китаю. Так, Сі Цзіньпін в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з росією, хоча з початку повномасштабного вторгнення займав вичікувальну позицію.

Китай планує збільшити імпорт російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилити енергетичне партнерства в Арктиці та збільшити інвестиції у російську інфраструктуру, зокрема залізниці й порти.

Можливо, в найближчі місяці москва виставлятиме саме китайський вектор як дипломатичну перемогу, адже зовнішньополітичних успіхів у кремля з кожним днем практично не залишається.

Як стверджує американське видання Politico, Євросоюз і НАТО підготували спільний заклик до Росії негайно припинити війну та вивести свою армію з України. За інформацією видання, у майже остаточному проєкті звернення організації також підтверджують свою "непохитну і постійну підтримку незалежності України".

Звісно, було би добре, якби, крім заяв, союзники надали нашій державі ще більше техніки для перемоги, у якій не сумнівається Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний: "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". Не сумнівається у перемозі й український народ.

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