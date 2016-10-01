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В деле ядовитого алкоголя нашли "российский след"

Суббота, 1 октября 2016, 10:42
В деле ядовитого алкоголя нашли российский след

В деле ядовитого алкоголя, от употребления которого погибли 38 человек, нашли "российский след".

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, метиловый спирт поставлялся  в Харьковскую область для дальнейшего изготовления суррогатной водки с одного из предприятий Луганщины, а туда завозился из Российской Федерации.

"Вообще метанол является сильным ядом и купить его в свободной продаже невозможно. Чтобы даже его транспортировать, применяются специальные условия, должны быть соответствующие разрешительные документы. В этом случае должностное лицо северодонецкого предприятия за наличные незаконно реализовывало метанол знакомому посреднику, который перепродал его непосредственном организатору производства суррогата, получая деньги на карточку", - сообщил Билан.

Также он отметил, что уже установлен и допрошен водитель, перевозивший спирт.

"В предоставленных ему фиктивных сопроводительных документах было указано, что он якобы перевозил другую жидкость", - добавил он.

В целом посреднику сделки было продано более 5 тонн метанола, который был затем доставлен организатору производства суррогатного алкоголя.

"Посредник дал показания и во всем признался. По месту его жительства уже проведен обыск. Сейчас идет обыск и на указанном предприятии", - сообщил Билан.

Он напомнил, что организатор и 2 его пособников были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога, еще один их пособник находится под домашним арестом.

Как известно, по состоянию на 30 сентября из-за употребления суррогатной водки отравились 77 человек, из которых 38 умерли.

В ГФС заявили, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛИГ" из Кировоградской области.

В четверг силовики сообщили о задержании производителяядовитой водки.

Владелица магазинов в Волчанском районе Харьковской области, где продавали суррогатную водку, арестована с залогом в 275 тыс. гривен.

На экспертизу отправлены емкости с алкоголем, изъяты из магазинов, и остатки алкоголя, изъятые по месту жительства пострадавших: в некоторых местах пострадавшие приходили со своей тарой, и им наливали из канистры.

Украинская правда

Темы: РосcияжертвыХарьков
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