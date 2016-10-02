ВСУ: Боевики не хотят оставлять пункты возле Станицы Луганской

Боевики не хотят оставлять обустроенные опорные пункты в районе Станицы Луганской.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

"По поводу Золотого мы подтверждаем, действительно, вчера был факт отвода. Что касается Станицы Луганской и Петровского, то каждый день фиксируются обстрелы. Согласно рамочного соглашения, в течение 7 дней должно быть четкое, устойчивое соблюдение "режима тишины", чего сейчас не происходит", - сказал он.

Сеник отметил, что ОРДО и ОРЛО не являются сторонами разведения сил и средств от линии соприкосновения, и боевики не выполняют определенных в данных населенных пунктах мероприятий по отводу сил и средств.

"Поскольку здесь есть акцент, они вынуждены оставить господствующие высоты, это в районе Станицы Луганской, где обустроены опорные пункты, это им невыгодно, и это является причиной постоянных провокаций и обстрелов позиций ВСУ", - говорит Сеник.

В то же время, руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявил, что увеличение количества обстрелов в зоне АТО повлияет на разведение сторон на линии разграничения.

"Конечно, повлияет, и мы сейчас, за последние сутки, наблюдаем значительное увеличение количества обстрелов", - сказал он.

В то же время Кременецкий подтвердил разведение сторон в Золотом.

Руководитель СЦКК отмечает, что в Петровском разведение сторон не может начаться, пока боевики не обеспечат свободное передвижение ОБСЕ и не разминируют территорию.

"О Петровском. Как вчера сообщала СММ ОБСЕ, она испытывает определенные препятствия в свободе передвижения в данном районе. А согласно рамочному соглашению, там написано, что должно быть обеспечено свободное передвижение ОБСЕ", - подчеркнул он.

"На наш взгляд, сторона отдельных районов Донецкой области должна осуществить разминирование своей территории и обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ. Со своей стороны инженерные работы проводятся ВСУ на всех трех участках, строятся наблюдательные пункты для ОБСЕ и офицеров СЦКК. Проводится разминирование территории и маркировка тех препятствий, которые еще есть", - пояснил Кременецкий.

Он также не стал говорить о сроках, когда начнется разведение сторон в Станице Луганской.

"Я бы воздержался от комментариев и установления сроков, потому что вчера и позавчера мы наблюдали обстрелы в Станице Луганской. Специалистами общего центра зафиксированы и задокументированы результаты этих обстрелов, и мы сегодня предоставляем на рассмотрение ОБСЕ", - сказал Кременецкий.

Как сообщалось, 1 октября на окраине н.п. Золотое произведен отвод войск на обозначенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.