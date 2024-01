Трамп прокомментировал 18-летнюю неуплату налогов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал сообщение о том, что в течение 18 лет не платил налог на прибыль.

Ответ на публикацию газеты The New York Times он опубликовал в своем Твиттере, отмечает The Guardian.

"Я знаю наши сложные налоговые законы лучше, чем кто-либо, кто когда-нибудь баллотироваться на пост президента. И я единственный, кто может их исправить", - заявил Трамп.

В свою очередь, как сообщает Reuters, один из советников Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил: решение Трампа не платить налоги "показало его деловую хватку и "гениальность" в том, как минимизировать налоговые расходы.

"Это абсолютно законное применение налогового кодекса, и он был бы дураком, если бы не воспользовался этим", - заявил Джулиани.

Как известно, ранее The New York Times обнародовала данные о том, что Трамп объявил в налоговых декларациях об убытках в сумме $ 916 млн, что позволило ему 18 лет избегать уплаты некоторых федеральных налогов.

