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США следят за попытками ограничить независимость НАБУ – посол

Четверг, 6 октября 2016, 13:08

США отслеживают законопроект о предоставлении генпрокурору права определять подследственность уголовных производств, лишая НАБУ независимости на расследование коррупционных дел.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в ходе Киевского международного экономического форума 2016 в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы также внимательно следим за новым законопроектом, который был зарегистрирован на этой неделе, чтобы ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро", – сказал она.

По ее словам, важно, чтобы Украина продвигалась успешно в вопросе обвинения и осуждения высокопоставленных коррупционеров.

"Мы хотим убедится, что НАБУ имеет все необходимые инструменты, чтобы это случилось", – подчеркнула посол.

Как известно, в данный момент в Раде находятся как минимум два законопроекта о предоставлении генпрокурору контроля над НАБУ.

В конце сентября генпрокурор Юрий Луценко также заявлял, что хочет самостоятельно решать, какие дела отдавать НАБУ. По его словам, НАБУ слишком маленький и не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Темы: НАБУСШАГенпрокуратура
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