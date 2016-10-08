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Штайнмайер о России и США: сегодня опаснее "холодной войны"

Суббота, 8 октября 2016, 16:39
Штайнмайер о России и США: сегодня опаснее холодной войны

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает от возвращения к временам глобального противостояния из-за роста напряженности между США и Россией.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, которое было обнародовано в субботу, сообщает Немецкая волна со ссылкой на агентство dpa.

"Причин для конфликта России и США все больше. Кажется, что остатки взаимного доверия исчерпаны. Если так будет дальше, мы провалимся назад во времена конфронтации двух сверхдержав", - считает Штайнмайер.

По мнению политика, современность сложнее и опаснее, чем времена "холодной войны".

Как сообщалось, 3 октября Россия приостановила действие межправительственного договора с США об утилизации плутония, а также протоколов к этому соглашению. Кроме того, Россия приостановила действие соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях, а также в разработках в ядерной и энергетической сферах. Вашингтон в свою очередь полностью прекратил контакты с Москвой по Сирии.

Темы: ГерманияРосcияСША
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