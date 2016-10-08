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Ельченко: Новый генсек ООН будет оказывать Украине большую поддержку

Суббота, 8 октября 2016, 21:09

Антонио Гутьерреш, который, вероятнее всего, станет новым генсеком ООН, будет оказывать более активную поддержку Украине, чем действующий генсек Пан Ги Мун.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".

По его словам, именно Гутьерреш сможет "вернуть руководителю ООН лидерские качества, которых не хватало (Украина) в последние годы", в частности в вопросах, касающихся конфликта на востоке Украины и относительно аннексированного Крыма. 

"Каким бы ни было давление в различных вопросах на генсека, Гутьерреш сможет быть выше этого давления", - выразил уверенность Ельченко.

Как известно, на голосовании за кандидатов на выборах генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутьерреш получил 13 голосов "за" и ни против, поэтому имеет все шансы возглавить организацию.

Гутьерреш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год и занимал должность главы Управления ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года.

Темы: ООНДонбассКрымРосcия
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