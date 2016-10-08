Ельченко: Новый генсек ООН будет оказывать Украине большую поддержку

Антонио Гутьерреш, который, вероятнее всего, станет новым генсеком ООН, будет оказывать более активную поддержку Украине, чем действующий генсек Пан Ги Мун.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".

По его словам, именно Гутьерреш сможет "вернуть руководителю ООН лидерские качества, которых не хватало (Украина) в последние годы", в частности в вопросах, касающихся конфликта на востоке Украины и относительно аннексированного Крыма.

"Каким бы ни было давление в различных вопросах на генсека, Гутьерреш сможет быть выше этого давления", - выразил уверенность Ельченко.

Как известно, на голосовании за кандидатов на выборах генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутьерреш получил 13 голосов "за" и ни против, поэтому имеет все шансы возглавить организацию.

Гутьерреш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год и занимал должность главы Управления ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года.