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Судью-взяточника из Днепра "наказали" залогом в 260 тысяч

Суббота, 8 октября 2016, 23:22

Судье Октябрьского районного суда г.Днипро, который 7 октября был задержан по подозрению во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 260 тыс. гривен.

Об этом вечером 8 октября сообщил глава НАБУ Назар Холодницкий.

Он отметил, что это первый судья, которого задержали после начала судебной реформы.

"Только вчера вечером был задержан указанный судья, а уже сегодня ему сообщено о подозрении в совершении преступления. И уже сегодня следственным судьей Соломенского райсуда Киева рассмотрено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Холодницкий.

"Прокуроры САП просили избрать указанную меру пресечения, однако постановлением следственного судьи подозреваемому "коллеге" избрана мера пресечения в виде всего лишь залога в сумме 260 тыс. гривен", - добавил он.

Холодницкий заявил, что сторона обвинения будет обжаловать данное постановление и настаивать на содержании под стражей "для всех подозреваемых в коррупции".

Как известно, судья был задержан на получении взятки: он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов (более 258 000 гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Во время обысков у судьи из Днепра было выявлено более 54 тыс. долларов, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. гривен наличными.

Украинская правда

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Темы: взяткасудНАБУХолодницкий
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