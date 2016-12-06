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Минюст объявил конкурс на главного люстратора

Вторник, 6 декабря 2016, 10:54

Министерство юстиции объявило проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

Соответствующий приказ за подписью заместителя министра Анны Онищенко обнародован 6 декабря на официальном сайте.

Отбор обещают провести по принципу полной открытости.

Участие в конкурсном отборе смогут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям. Срок подачи документов составляет 30 дней с момента публикации приказа.

"На время проведения конкурсного отбора куратором работы департамента по вопросам люстрации назначен заместитель Министра юстиции Сергей Петухов", – говорится в приказе.

Анна Калинчук, чье назначение и.о. главы департамента Онищенко накануне заблокировала, подтвердила "Украинской правде" предыдущее намерение не подавать свою кандидатуру на конкурс.

Калинчук отметила в комментарии УП во вторник, что планирует работать в департаменте до того момента пока не будет сформирован новый Общественный совет по вопросам люстрации.

"Соответственно после избрания нового директора департамента останусь в команде до того момента, пока работа не будет налажена в полной мере. Все таки кому-то нужно координировать процессы, особенно те, которые связаны с представительством интересов института люстрации в судах. После этого – отставка", – сказала она.

Как сообщалось, в Министерстве юстиции сложилась конфликтная ситуация вокруг департамента по вопросам люстрации, когда заместитель министра Анна Онищенко заблокировала назначение 23-летней Анны Калинчук на должность и.о. главы департамента.

Онищенко мотивировала это тем, что кандидатура Калинчук вызвала "существенный негативный резонанс в СМИ и обществе".

В свою очередь Калинчук отмечала, что ее назначение и.о. было согласовано открытой процедурой и одобрено коллективом департамента.

Украинская правда

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Темы: люстрацияМинюст
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