Хроника 16 мая. Прощание с Лобановским и бензиновый кризис Тимошенко

Найцікавіше: 2002. Українці прощаються з Лобановським 2004. Руслана перемогла на Євробаченні дикими танцями 2007. Тимошенко залишилась без кілерів 2009. "Наша Україна" готується до ренесансу з "мамою Вірою"

2001, середа

Заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига на Європейській регіональній конференції Інтерполу видав свою версію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Він поклав провину на наркоманів, які нібито хотіли пограбувати Гонгадзе, та заявив, що слідство завершене.

"Цю заяву можна було б назвати смішною, якби не її очевидний цинізм", –прокоментував це генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Робер Менар.

2002, четвер

У Києві прощаються з видатним українським тренером та футболістом Валерієм Лобановським. Він помер 13 травня через проблеми із серцем. Церемонія прощання зібрала десятки тисяч людей.

2003, п'ятниця

У Нацради з питань телебачення та радіомовлення є підстави позбавити ліцензій практично кожен українській телеканал через те, що вони не дотримуються умов ліцензії. Голова комітету ВР з питань інформації Микола Томенко навів приклад: "Студія 1+1" має транслювати інформаційні, художні, дитячі та публіцистичні програми, однак замість цього більшу частину ефірного часу займають російські телесеріали.

2004, неділя

Співачка Руслана здобула перше місце на Євробаченні зі своєю композицією "Дикі танці". Конкурс проходив у Стамбулі. Вперше в історії пісенного конкурсу переможця визначали виключно слухачі шляхом голосування.

2005, понеділок

"Я можу сказати, що сьогодні існує бензинова криза. Скоро депутатам буде важко заправлятися", – заявила парламентарям прем'єр Юлія Тимошенко.

Бензинову кризу вона пояснює картельною змовою російських компаній. Тимошенко пропонує зняти з імпорту бензину мито і всі податки (окрім ПДВ). У цьому випадку прем'єр прогнозує ціну в 3,2 грн ($0,63) за літр А-95.

Тим часом АЗС компаній "Лукойл-Україна" та "ТНК-ВР Україна" відпускають не більше 10 літрів на один автомобіль.

2006, вівторок

– Коаліціада-2006. "Наша Україна" припинила переговори по створенню коаліції, доки Блок Юлії Тимошенко не пояснить позицію по кадровому питанню. "Нашоукраїнці" ображені заявою Тимошенко щодо розподілу посад: БЮТ має відійти посада прем'єра, СПУ – спікера, а "Нашій Україні" й так вже належить посада президента.

В БЮТ назвали це гальмуванням переговорного процесу і пошуком штучних приводів.

– Керівник "Нафтогазу" Олексій Івченко звільнився зі своєї посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

2007, середа

– На фоні політичної кризи та битви навколо переобрання парламенту прем'єр Віктор Янукович заявив, що використає всі можливості і не допустить відставки свого уряду.

– Четверо іноземних кілерів, які готували замах зокрема на Юлію Тимошенко, виїхали з України. Про це пише "Україна молода", посилаючись на власні джерела.

Раніше голова Служби з правоохоронних органів Секретаріату президента Валерій Гелетей розповів про наявність матеріалів, що свідчать про підготовку замахів на українських політиків.

2008, п'ятниця

– Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Таким чином країна отримує поліпшення умов торгівлі з іншими членами СОТ. Скептики попереджають, що Кремль може заборонити імпорт до своєї країни низки українських товарів.

– Голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко обіцяє взяти позику під заставу власної квартири, щоб робітники фонду змогли отримати зарплатню. Раніше прем'єр Юлія Тимошенко, яка бачить в кріслі голови Фонду свого протеже, заблокувала рахунки ФДМ. Президент Віктор Ющенко доручив ГПУ та СБУ розібратися з цією ситуацією.

– Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про Кабінет міністрів, який повертає частину повноважень від Кабміну до президента. У повному складі за нього проголосували в БЮТ. Взамін партнери по коаліції обіцяли підтримати антиінфляційні урядові законопроекти. Однак згодом деякі з проектів завалили, а голосування по деяким перенесли.

2009, субота

Головою ради партії "Народний союз "Наша Україна" стала керівник Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко. Президент Віктор Ющенко назвав це ренесансом партії.

Також стало відомо, що заяву про відставку подав президенту глава його секретаріату Віктор Балога. За кілька днів його крісло займе та ж Мама Віра.

2010, неділя

Присутність російського Чорноморського флоту в Криму – це гарантія збереження європейської системи безпеки, заявив президент РФ Дмитро Медведєв українським журналістам. Він підкреслив, що більшість українців підтримують Харківські угоди, які продовжили термін перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року.

2011, понеділок

Губернатор Донеччини Анатолій Близнюк запропонував жителям області самим "скинутися" на ремонт доріг місцевого значення. Він пояснив пропозицію тим, що коштів у бюджетах немає, тому можна звернутися за допомогою до звичайних людей і зібрати "хто скільки зможе".

2012, середа

– Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок екс-міністру МВС Юрію Луценку. Той був засуджений до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

– Старший син президента Олександр Янукович, який, за словами батька, звик багато працювати, у минулому році сплатив 8,5 млн гривень податків.

2013, четвер

– ФОТО ДНЯ: Депутат від Партії регіонів Володимир Медяник реагує на спробу опозиційного депутата зняти на телефон момент "кнопкодавства".

– Влада Києва пропонує організаторам першого в Україні гей-параду перенести його з 25 травня на іншу дату. У КМДА розповіли, що організатори гей-форуму "Київ-Прайд 2013" вказали у заявці 500 осіб, тоді як противники форуму подали вже 6 заявок на проведення акцій, вказавши загальну чисельність в 30 тисяч чоловік.

– Зусиллями "регіоналів" у різних містах України проходять антифашистські мітинги. Цього дня такий захід провели в Криму. У Сімферополі активісти розгорнули величезний червоний прапор, також спалили гумову ляльку з обличчям депутата від "Свободи" Ірини Фаріон.

2014, п'ятниця

– Гендиректори ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" (обидві компанії входять до групи "Метінвест", підконтрольної Рінату Ахметову), разом з міським головою Маріуполя та головним міліціонером міста підписали меморандум з "лідером прихильників ДНР" у Маріуполі. В ньому центральну владу просять прибрати блокпости. А ватажки "ДНР" обіцяють відмовитися від будь-яких незаконних дій.

– У Луганську бойовики викрали голову Окружної виборчої комісії та відвезли в будівлю СБУ.

– Російська Держдума заборонила обіг гривні в Криму з 1 червня.

– Генпрокуратура визнала "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями. Тим часом терористи "ДНР" заявили, що прем'єром "республіки" став російський політтехнолог Олександр Бородай. В те, що вони вважають "Кабміном", сепаратисти включили людей, близьких до "регіоналів".

Того ж дня у Донецьку атакували будівлю Штабу Нацгвардії у місті. Після перестрілки та переговорів українські військові передислокувалися в інше військове містечко.

2015, субота

– Один український військовослужбовець загинув і ще 3 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Близько 35 тисяч кримчан змушені були залишити Крим після анексії, розповів народний депутат Мустафа Джемілєв. Понад 20 тисяч з них – кримські татари.

2016, понеділок

– Один український військовий загинув і ще 1 отримав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Росіяни не хочуть відпочивати в окупованому Криму. Попит на авіаквитки до Сімферополя з боку самостійних мандрівників впав на чверть. Також істотно знизився відсоток бронювання.

А в самому Криму вже третій рік поспіль окупаційна влада забороняє кримським татарам проводити жалобні заходи до річниці депортації 18 травня.

Рустем Халілов, для УП