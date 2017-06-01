Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК критикует законопроект Кабмина о реорганизации работы агентства

Четверг, 1 июня 2017, 13:29

Национальное агентство по предотвращению коррупции считает, что законопроект Кабинета министров о реорганизации работы агентства нарушает гарантии независимости органа.

Об этом говорится в проекте решения НАПК, который содержит вывод к соответствующему законопроекту №6335, передают "Українські новини".

По мнению агентства, в случае принятия предложенных Кабмином изменений, НАПК будет проходить аудит ежегодно, а 1 раз в 2 года – двойную проверку как внешнего аудита, так и проверку Счетной палаты, что на практике приведет к постоянным проверкам агентства и не будет способствовать стабильной работе.

НАПК считает, что законопроект нарушает взятые Украиной международные обязательства, поскольку предлагается ввести аудит комиссией, членов которой будут избирать президент, Верховная Рада и Кабмин, и результатом чего может быть досрочное прекращение полномочий членов агентства.

Предлагаемые изменения могут привести к умышленному затягиванию избрания и назначения новых членов НАПК, отмечают в агентстве.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Кабмин будет обеспечивать работу реестра электронных деклараций, что, по мнению НАПК, противоречит Конституции.

Как известно, Кабмин предлагает Раде ввести должности специальных уполномоченных по вопросам антикоррупционной НАПК и возможность увольнения правительством председателя агентства по результатам внешнего аудита.

В законопроекте есть норма, согласно которой все действующие члены НАПК будут уволены в недельный срок после вступления в силу данного закона.

Как сообщалось, в НАЗК продолжается конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАЗК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом опровергала.

Темы: НАПККабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
11:44
видеоВ Ростовской области РФ горит завод, перед этим слышали взрыв
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
Все новости...
Реклама: