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Экс-налоговик Антипов снова арестован с правом залога

Пятница, 2 июня 2017, 03:19

Печерский суд Киева арестовал бывшего главы налоговой службы Луганской области Александра Антипова с возможностью внесения залога 100 млн грн.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в facebook.

"Антикоррупционная налоговая операция: Антипову, у которого при аресте изъяли 3.8 млн.$ - экс губернатору и экс-главе налоговой Луганской области, только что, Печерский суд, в рамках ст.209 КПК (легализация средств, полученных приступным путём) - назначил меру пресечения - арест с возможным залогом 100 млн. грн", - написал Аваков.

Подозреваемому надели наручники сразу в зале суда.

Ранее подозреваемый в налоговых махинациях экс-глава Луганской ОГА и областной ГНА Александр Антипов не внес залог в 15 млн грн, поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством арестовать его.

Как сообщалось, суд избрал Антипову меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязал носить электронный браслет слежения.

24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев. Среди них был и Антипов, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов наличными.

Темы: Луганская областьналогисударест
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