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Депутат: Королевская получила ожог глаза после того, как ее облили зеленкой

Пятница, 2 июня 2017, 19:56

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения после того, как ее облили зеленкой в Одессе.

Об этом сообщила депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш.

"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она на Facebook, выложив видео инцидента.

Как известно, 2 июня в Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от "Оппоблока" Наталии Королевской зеленкой.

Украинская правда

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Темы: КоролевскаямедициназдоровьеОдесса
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