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США пока не определились, кого противопоставить Суркову в переговорах по Украине

Вторник, 6 июня 2017, 17:14

Решение о возобновлении переговоров по Украине, которые при прежней администрации США происходили между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, пока не принято.

Об этом сообщил посол США в РФ Джон Теффт, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение пока не принято, госсекретаря (Рекса Тиллерсона - ред.) спрашивали, но и он не смог ответить на этот вопрос", - сказал Теффт журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Посол также отметил, что пока непонятно, кто смог бы занять место Нуланд в этих переговорах.

Как сообщалось 30 мая, Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.

28 мая в издании The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов отмечали, что США хотят перезапустить переговоры с РФ относительно Украины.

По информации издания Reuters со ссылкой на слова трех бывших лидеров донбасских боевиков, высокопоставленный помощник президента РФ Владислав Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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