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Ликвидация ДРГ на Луганщине: Целью был погибший командир роты - журналист

Суббота, 1 июля 2017, 21:36
Ликвидация ДРГ на Луганщине: Целью был погибший командир роты - журналист

Гражданин РФ, который был убит во время ликвидации диверсионно-разведывательной группы на Луганщине в конце июня - командир ДРГ Александр Щерба, был "целью" украинских разведчиков.

Об этом 1 июля сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на командира подразделения, участвовавшего в ликвидации ДРГ.

По его словам, еще один погибший во время боя - 18-летний Александр Суконин из г.Ровеньки.

По данным военных, Щерба командовал отдельной разведротой "4 отдельной мотострелковой бригады".

"Сначала взяли четырех. Потом подошли еще двое. Командир Александр Щерба и 18-летний боец ​​Александр Суконин. ... Когда группа была взята в кольцо, им предложили сдаться. Но Щерба оказал вооруженное сопротивление. При этом он профессионально прикрылся Сукониным. ... Об их подготовке говорит то, что они оба были ранены, но даже при этом вели бой до тех пор, пока не были уничтожены", - сообщил Цаплиенко.

 

Как известно, 25 июня Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

"В результате принятых мер 4 боевиков были задержаны, а еще двое - командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - сообщили в штабе АТО.

Минобороны РФ опровергает эту информацию, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся. 

Мать российского военнослужащего заявляет, что служить по контракту Агеев поехал 18 марта 2017 года. По ее словам, в Ростовскую область он поехал самостоятельно на поезде. Выходить на связь Агеев, по ее словам, перестал 30 мая. 

Украинская правда 

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Темы: пленныеРосcия
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