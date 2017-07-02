Адвокат просит российские власти отпустить Чийгоза на похорон матери

Адвокат политзаключенного Ахтема Чийгоза Николай Полозов призывает российские власти предоставить возможность его подзащитному принять участие в похоронах матери в воскресенье.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Адвокат отметил, что, согласно религиозным предписаниям, похорон Алие Чийгоз, умершей ночью, должен состояться в воскресенье.

"И я вновь обращаюсь с призывом к российским властям проявить гуманизм, предоставить возможность Ахтему Чийгозу исполнить свой сыновий долг, проводить свою маму в последний путь. Позволить выполнить ему необходимые религиозные действия в ходе осуществления похорон Чийгоз Алие Абдураимовны", - написал Полозов.

Он также обратился к Верховному Комиссару ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейну, председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой оказать содействие в реализации возможности Чийгозу принять участие в похоронах матери.

Позже Полозов сообщил, что супруга Чийгоза Эльмира Аблялимова попыталась передать в СИЗО Симферополя заявление о предоставлении ему возможности 2 июля принять участие в церемонии похорон матери.

"Очередной отказался принять - воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет", - отметил адвокат.

Как сообщалось, мать Чийгоза умерла в ночь на воскресенье.

Она болела раком, болезнь была в стадии, которая не подлежит операции. В последнее время ее состояние все ухудшалось и защита Чийгоза требовала обеспечить ему возможность в последний раз увидеться с ней. Однако тогда российские судьи отказали Ахтему Чийгозу в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Впоследствии оккупанты заявили, что Ахтем Чийгоз может увидеться с ней, только если она сама приедет к нему в СИЗО.

20 июня политзаключенного привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с мамой.

Больше о ходе дела Ахтема Чийгоза читайте в материале "Ахтем Чийгоз. Борьба за право попрощаться с матерью".

Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

22 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Как отметил адвокат Николай Полозов, приговор Чийгозу может быть вынесен до конца лета, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда