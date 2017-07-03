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Сус пытается через суд вернуться на должность в ГПУ

Понедельник, 3 июля 2017, 11:08

Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус просит суд восстановить его в должности.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

"Определением Окружного административного суда Киева от 23.05.2017 открыто производство в деле по иску Суса Д.Н. к генеральному прокурору Украины", – сказано в нем.

Сус просит суд признать противоправным и отменить приказ от 13 апреля 2017 года об его увольнении с должности и из органов прокуратуры.

Суд начнет рассматривать дело 5 сентября.

Сам Сус отказался объяснять агентству мотивацию своего иска: он не намерен комментировать вопросы, связанные с Генпрокуратурой.

Как известно, в апреле генеральный прокурор Юрий Луценко уволил старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса из-за систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", а также прокурорской этики.

В прошлом году Сус не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле, за что ему сделали выговор и понизили в должности.

До того Генпрокуратура отстраняла Суса от работы из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро: директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что подчиненные Суса держали сотрудников бюро в кабинетах и в подвале ГПУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратурасудкадры
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