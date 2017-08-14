Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 14 августа на Украинской правде.

Скандал дня. Американское издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

По словам Турчинова, Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.

Кроме того, украинский завод "Южмаш" заявляет, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

Об "Укргазвыдобування". Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в ПАО "Укргазвидобування".

О Луценко. Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям ценный подарок. Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.

Об откровениях Кравчука. Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 ноября 2013 года, когда на Майдане протестовали студенты, вместе с Виктором Януковичем и его приближенными ездил на охоту, затем ужинали и пели в караоке.

О биометрических паспортах. Полиграфкомбинат "Украина", который изготовляет биометрические загранпаспорта, через 3-4 месяца получит дополнительное оборудование, которое позволит производить более чем вдвое больше документов.

Об убийстве Шаповала. Военная прокуратура не раскрывает подробностей расследования убийства полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала.

О стипендиях. Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%.

Об Иловайской трагедии. Главная военная прокуратура почти закончила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году, когда были убиты 366 бойцов ВСУ.

О киностудии Довженко. Намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.