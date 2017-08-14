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Главные новости дня

Понедельник, 14 августа 2017, 21:32

Подборка самых важных новостей за 14 августа на Украинской правде.

Скандал дня. Американское издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

По словам Турчинова, Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.

Кроме того, украинский завод "Южмаш" заявляет, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

Об "Укргазвыдобування". Генпрокуратура и СБУ снова пришли с обысками в ПАО "Укргазвидобування".

О Луценко. Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям ценный подарок. Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.

Об откровениях Кравчука. Первый президент Украины Леонид Кравчук 30 ноября 2013 года, когда на Майдане протестовали студенты, вместе с Виктором Януковичем и его приближенными ездил на охоту, затем ужинали и пели в караоке.

О биометрических паспортах. Полиграфкомбинат "Украина", который изготовляет биометрические загранпаспорта, через 3-4 месяца получит дополнительное оборудование, которое позволит производить более чем вдвое больше документов.

Об убийстве Шаповала. Военная прокуратура не раскрывает подробностей расследования убийства полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала.

О стипендиях. Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году - до 15%.

Об Иловайской трагедии. Главная военная прокуратура почти закончила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году, когда были убиты 366 бойцов ВСУ.

О киностудии Довженко. Намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.

Темы: ЛуценкоКравчукИловайск
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