Волкер считает, что Саакашвили надо дать шанс в суде

Представитель США по Украине Курт Волкер считает, что Михэил Саакашвили имеет право обратиться в суд, а президенту Петру Порошенко лучше сосредоточиться на проблемах государства.

Соответствующий комментарий Волкера обнародовал сам Саакашвили в Facebook.



Волкер подчеркнул, что в Украине должно действовать верховенство права, государству следует усиливать демократические институты, продолжать экономические реформы и борьбу с коррупцией.



На вопрос, что бы он посоветовал президенту Порошенко, если бы был его советником, в ситуации с Саакашвили, представитель США ответил:



"Я бы сказал: сфокусируйтесь на верховенстве закона, институтах и ​​своем управлении государством, ведь Украина должна быть успешной страной, чтобы выдержать российскую агрессию...".



Волкер подчеркнул, что Украине надо разбираться с конфликтом на Донбассе и его последствиями.



"Большая повестка дня. Я бы снизил драматизм вокруг (участия) Саакашвили в политическом процессе – и сосредоточился бы на управлении государством", – сказал он.



Волкер считает, что Саакашвили должен обратиться в суд: "Это был бы правильный ответ".





Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен. Родная страна требует его экстрадиции.



10 сентября Саакашвили прорвался в Украину из Польши в пункте пропуска "Шегини" без прохождения пограничного контроля с украинской стороны и приехал во Львов. Загранпаспорт у него изъяли.



Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

12 сентября пограничники в гостинице "Леополис" вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.

Саакашвили же как лидер "Руху нових сил" ("Движения новых сил") планирует тур по Украине. Он будет ездить на автомобиле, так как воспользоваться самолетом или поездом без паспорта невозможно.

Алена Рощенко, УП