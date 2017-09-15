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Прокуратура попросит для Сакварелидзе "самую мягкую" меру пресечения

Пятница, 15 сентября 2017, 16:57

Прокуратура будет ходатайствовать в суде, чтобы соратнику Михеила Саакашвили и бывшему заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"На судебном заседании, которое состоится в понедельник, 18 сентября 2017 года, в 9:30, прокуратура намерена просить Галицкий районный суд избрать для Д. Сакварелидзе наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство", - написала она.

Учитывая это, Сарган призвала народных депутатов, которые планируют взять Сакварелидзе на поруки, не переживать и отказаться от своих намерений.

Она добавила, что после судебного заседания экс-заместитель главы ГПУ приглашен на допрос для дачи показаний.

Как известно, 14 сентября правоохранители вручили сообщение о подозрении соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

Украинская правда

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Темы: Сакварелидзепрокуратурасуд
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