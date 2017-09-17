Луценко пригрозил соратникам Саакашвили за советы о прорыве границы

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что соратники Саакашвили могут понести ответственность также за содействие ему и другим лицам в нелегальном пересечении границы или советы по этому поводу.

Об этом он заявил в субботу во время разговора с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом в кулуарах YES, который зафиксировал на видео журналист "Украинской правды" Алексей Братущак.

"Переправка нелегалов через границу - криминалочка", - сказал Луценко, добавив, что "незаконная переправка мигрантов через организацию такой переправки, советы, устранение препятствий наказывается лишением свободы до 7 лет".

Вместе с тем на прямой вопрос Найема, есть ли у генпрокурора доказательства, что он советовал Саакашвили нелегально пересекать границу, Луценко сказал: "Да". На вопрос: "Пойдем в суд?" генпрокурор кивнул.

В то же время на вопрос, собирается ли он посадить Найема, Луценко ответил: "Нет", а на вопрос, что грозит депутату, пошутил: "Ему грозят особые отношения с генпрокурором, это его карма".

Луценко также заявил, что, если Саакашвили считает лишение его гражданства незаконным, он должен подать в суд, чего до сих пор не было сделано.

"Мне тоже не нравится как выборочное предоставление гражданства, так и выборочное его лишение. Но это мне как человеку может нравиться или не нравиться. Как генеральный прокурор я утверждаю, что единственный способ установления истины - не в плоскости физического прорыва границы и избиения пограничников, а не в истерии о якобы политических репрессиях, а в написании единого заявления в суд. Если бы это заявление было подано, мне кажется, у Саакашвили были бы на уровень выше позиции. Потому что он бы сказал: "Я все сделал, что мог". Но он не сделал первого шага", - сказал генпрокурор.

Вместе с тем, в комментарии "Украинской правде" Мустафа Найем заявил, что не имеет отношения к планированию пересечения Саакашвили границы.

"Никакого отношения ни к подготовке, ни к планированию, ни тем более к тому, чтобы советовать кому-то что-то, не имею", - сказал он.

По словам Найема, он ехал в Польшу 10 сентября, чтобы поддержать Саакашвили, поскольку понимал, что "то, что произошло в отношении Саакашвили, является нарушением закона, и это чистая политическая расправа", но не имеет ничего общего с действиями его штаба.

Найем напомнил, что официально пересекал границу в пункте пропуска "Краковец", а не "Шегини". По его словам, Луценко об этом знает.

"Вместе со мной пересекали границу депутаты Виктор Чумак, Наталья Новак и Вадим Ивченко", - добавил он.

Статья 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) предусматривает, что незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, или совершенные в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

14 сентября правоохранители вручили сообщение о подозрении соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Однако Галицкий суд Львова не избрал меру пресечения Сакварелидзе.

Катерина Тищенко, УП