Порошенко: Требуем прекратить действия против украинской церкви в Крыму

Президент Петр Порошенко требует прекратить действия против украинской церкви в аннексированном Россией Крыму.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко заявил 2 сентября в ходе встречи с предстоятелями церквей и героями Украины.

Президент назвал неприемлемым нападение в оккупированном Крыму на храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

"Мы ... должны защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - заявил Порошенко.

Как известно, 31 августа в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство.

МИД Украины потребовал от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП.

Украинская правда