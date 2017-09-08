Луганской области вернули свет

В населенных пунктах Луганской области, которые утром были обесточены из-за аварии на электросети, восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганского энергетического объединения.

"В 14:20 Луганское энергетическое объединение дало ток всем потребителям Луганской области", - отмечают там.

Согласно сообщению, ЛЭО подключило потребителей через собственные линии электропередачи, связанные с поврежденной ЛуТЕС, а также с Харьковской и Донецкой областями. При этом ремонтные работы на воздушной линии "ЛуТЕС-Лисичанская" еще продолжаются.

"Следует отметить, что данная авария стала неожиданностью и шоком для жителей Луганской области, особенно учитывая, что буквально две недели назад на вышеупомянутой ЛЭП "ЛуТЕС - Лисичанская" был проведен капитальный ремонт", - рассказывают в энергетическом объединении.

Как сообщалось, в пятницу утром на большей части территории Луганской области пропали свет и вода из-за аварии на линии электропередачи компании "Укрэнерго".

Украинская правда