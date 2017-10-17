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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 17 октября 2017, 21:49

Акция протеста и столкновения под Верховной Радой, Антикоррупционный суд, снятие депутатской неприкосновенности, драка Парасюка и Гелетея - новости, которые обсуждали 17 октября.

Об акции под ВР. Акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" началась под зданием Верховной Рады.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие провозгласили три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающего голосование по открытым спискам партий.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.

После 17:00 лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.

К 20:00 стало известно, что организаторы митинга считают, что протест был мирным и результативным, и призывают продолжить его.

О потасовках под ВР. Сначала, около ста нацгвардейцев и полицейских не выпускали из двора на улице Грушевского в Киеве группу активистов.

Позже Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.

Пострадал мужчина старше 60 лет, ему чем-то повредили голову, из нее шла кровь. Также пострадал представитель правоохранительных органов. По свидетельствам корреспондента УП, он лежал без сознания, у него текла кровь из носа. Его забрали медики. 

К вечеру полиция открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского

Об Антикоррупционном суде. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, которые предусматривают создание Антикоррупционного суда.

О депутатской неприкосновенности. Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

О Парасюке. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк подрался с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.

Темы: Верховная Радамитингиакции
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