Главные новости дня – за 60 секунд
Акция протеста и столкновения под Верховной Радой, Антикоррупционный суд, снятие депутатской неприкосновенности, драка Парасюка и Гелетея - новости, которые обсуждали 17 октября.
Об акции под ВР. Акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" началась под зданием Верховной Рады.
Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие провозгласили три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающего голосование по открытым спискам партий.
Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.
Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.
После 17:00 лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.
К 20:00 стало известно, что организаторы митинга считают, что протест был мирным и результативным, и призывают продолжить его.
О потасовках под ВР. Сначала, около ста нацгвардейцев и полицейских не выпускали из двора на улице Грушевского в Киеве группу активистов.
Позже Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.
Пострадал мужчина старше 60 лет, ему чем-то повредили голову, из нее шла кровь. Также пострадал представитель правоохранительных органов. По свидетельствам корреспондента УП, он лежал без сознания, у него текла кровь из носа. Его забрали медики.
К вечеру полиция открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского
Об Антикоррупционном суде. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, которые предусматривают создание Антикоррупционного суда.
О депутатской неприкосновенности. Президент Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
О Парасюке. Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк подрался с начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем под стенами Верховной Рады.