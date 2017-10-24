Хроника 24 октября. Продажа "Криворожстали" и арест Пукача

Найцікавіше: 2003. Пукача арештували, щоб за місяць відпустити 2005. "Криворіжсталь" – перший та останній приватизаційний успіх 2012. В Україні настає посуха 2016. Пішов із життя видатний українець Богдан Гаврилишин

2001, середа

– Звільнено міністра оборони Олександра Кузьмука, який перебував на цій посаді п’ять років. Про готовність до відставки Кузьмук говорив невдовзі після трагедії з пасажирським літаком Ту-154, який зазнав катастрофи під час проведення українсько-російських військових навчань. Але президент Леонід Кучма наголошував, що спочатку потрібно провести розслідування.

– "Не відкривайте листи з написом "особисто". "Укрпошта" просить українців бути обережними під час отримання підозрілих відправлень. Після теракту 11 вересня в США невідомі почали розповсюджувати листи зі спорами сибірки. Проте в Україні таких листів ще не виявлено.

2002, четвер

– Ввечері 23 жовтня озброєні терористи захоплюють будинок Театрального центру на Дубровці у Москві. У будівлі перебувають близько 800 глядачів. Серед заручників є й українці. Вимога бойовиків – виведення російських військ з Чечні.

Штурмуватимуть театр 26-го жовтня. Разом з терористами загине й частина заручників.

2003, п’ятниця

– Арештовано екс-керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Проте в прокуратурі ще не повідомляють, яким саме чином він пов’язаний зі справою журналіста Георгія Гонгадзе.

Через місяць Пукача звільнять під підписку про невиїзд, і він одразу втече.

– Поки поруч з Тузлою росіяни продовжують будувати дамбу, а українські прикордонники посилено охороняють кордон у Криму, у Києві готуються до презентації мюзиклу "Тузла".

Автор лібрето – на той час ще журналіст Дмитро Кисельов.

2004, неділя

– У Центрвиборчкомі сталася сутичка, під час якої вся країна побачить голий торс Нестора Шуфрича.

Під стінами ЦВК триває мітинг опозиції, і стоять загони "Беркуту".

Частина активістів пройшла в хол будівлі. Прихильники Віктора Ющенка разом із самим кандидатом намагаються перешкодити рішенню ЦВК про створення в Росії 420 додаткових дільниць для голосування.

Група депутатів від "Нашої України" вибила двері до зали, у якій перебували члени комісії. Виникла сутичка, активним учасником якої став нардеп Нестор Шуфрич.

2005, понеділок

– Продаж "Криворіжсталі".

Один з найбільших успіхів "помаранчевої" влади – вдале проведення аукціону з продажу комбінату. За 93,02% акцій "Криворіжсталі" Mittal Steel готова заплатити 24 мільярди 200 мільйонів гривень.

"Українська нація отримала заслужений комплімент за страждання у процесі приватизації за всі роки", – прокоментував це президент Віктор Ющенко.

Тим часом заступник голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко розповів про наступний об’єкт, який влада хотіла б виставити на продаж – Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд.

У 2004 році консорціум Віктора Пінчука та Ріната Ахметова заплатив за "Криворіжсталь" 4,26 мільярда гривень.

2006, вівторок

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко стверджує, що гроші, отримані від продажі "Криворіжсталі", не було спрямовано на забезпечення соціальних потреб населення.

"Ці гроші абсолютно навмисно, свідомо просто розвіяли по вітру для того, щоб суспільство не відчуло, скільки воно втратило від чорної та незаконної приватизації", – переконана вона.

2007, середа

– Спроба змінити керівництво "Укртатнафти". Колишній глава компанії отримав рішення суду, яке поновило його на посаді, і вирушив разом із "групою підтримки" до кабінету директора.

Наміри "змінити владу" не обійшлися без участі МВС. Наступного дня в МВС повідомили про відкриття справи за фактом захоплення компанії.

А президент Татарстану Ментімір Шаймієв обурився через цю ситуацію.

"Ви ж бачите, яким чином захоплює Україна нашу власність – бандитським шляхом!" – заявив він.

2008, п’ятниця

– УП пише про вибір, який постав перед Віктором Ющенком. Президент розуміє, що глава секретаріату президента Віктор Балога – єдиний таран, який міг би протиснути дострокові вибори. Проте він не хоче сприяти проходженню Балоги та його команди у парламент.

Проти Балоги виступає голова НСНУ В’ячеслав Кириленко, а брат президента Петро Ющенко пропонує придивитися до Арсена Авакова, якого раніше він рекомендував на посаду начальника виборчого штабу блоку Ющенка.

Також Ющенко розуміє, що попри негативний рейтинг Балоги, саме йому він зобов’язаний постійною реанімацію своєї ролі в політиці.

2009, субота

– Під оплески та свист члени "Батьківщини" на з’їзді партії висунули кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду президента.

– Справу про розбещення неповнолітніх в "Артеку" забрали в міліції та передали у провадження Генпрокуратури. А директору дитячого табору Борису Новожилову, який потрапив у лікарню, надали охорону МВС.

2010, неділя

– Україні не варто розраховувати на членство у Євросоюзі до 2020 року. Міністри закордонних справ Швеції та Польщі виклали концепцію взаємин з найближчими країнами-сусідами ЄС. Згідно з документом, упродовж найближчих 10 років умови для входження нових членів до ЄС відсутні.

2011, понеділок

– Генпрокуратура поновила справу Юлії Тимошенко щодо грошей "Єдиних енергетичних систем України". Раніше справу про розкрадання бюджетних коштів та відхилення від сплати податків було закрито. Тепер ГПУ скасувала цю постанову й оскаржує в суді закриття інших епізодів справи. У Тимошенко пояснюють, що це незаконно: термін давності вже минув.

А російські "Известия" під виглядом нового інтерв'ю з Тимошенко опублікували матеріал десятирічної давнини, де вона коментувала справу ЄЕСУ.

2012, середа

– Через посуху врожай пшениці 2012 року зменшився втричі. Україна, яка входить до десятки світових експортерів цієї зернової культури, вимушена заборонити її експорт. Незважаючи на те, що світові ціни на пшеницю, кукурудзу та сою різко зросли.

2013, четвер

– Якщо Україна ухвалить Асоціацію з ЄС, то двері до Митного союзу для неї буде зачинено. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.

– Парламент підтримав зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких можна буде заборонити лідеру "Удару" Віталію Кличку реєструватися кандидатом у президенти.

Це підтвердив і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, який зазначив, що балотуватися Кличко зможе лише тоді, коли "приведе свої справи до ладу".

"Я хочу заявити: я балотуюсь у президенти", – сказав у відповідь Кличко з трибуни Верховної Ради.

2014, п’ятниця

– Під Києвом СБУ затримала російського диверсанта, який представився генералом ФСБ. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, саме цей чоловік організовував і координував протести нацгвардійців під Адміністрацією президента, які відбулися 13 жовтня, у день призначення нового міністра оборони. Також у затриманого знайшли посвідчення помічника депутата Держдуми Росії.

А Держдума РФ цього дня ухвалила закон, який забороняє публічно демонструвати "бандерівську символіку".

– П’ять військових батальйону "Донбас" звільнено з полону бойовиків.

– Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. Її підозрюють у заволодінні 6 мільйонами гривень бюджетних коштів.

– В організації "Опора" попереджають: на позачергових парламентських виборах не зможуть проголосувати 4,6 мільйона виборців, які проживають у Криму та на окупованій частині Донбасу.

2015, субота

– В Україні – день тиші перед виборами в місцеві органи влади.

У Комітеті виборців України розповідають про випадки, коли кандидати прописують нових осіб у своєму окрузі для того, щоб вони проголосували на їхню користь.

2016, понеділок

– Пішов з життя економіст, громадський діяч, меценат і просто видатний українець Богдан Гаврилишин. Йому було 90 років.

– Російська "Новая газета" розповіла про масштабні контрабандні потоки на Донбасі, які контролюють бойовики. Контрабанда йде як у напрямку Росії, так і на підконтрольну Україні територію. За даними видання, до неї були причетні не тільки бойовики, але й кілька українських нардепів.

Рустем Халілов, для УП