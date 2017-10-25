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Ответ Саакашвили о гражданстве предоставили 29 сентября - АПУ

Среда, 25 октября 2017, 22:10

Администрация президента предоставила ответ на запрос Саакашвили о предоставлении документов о лишении его гражданства Украины еще 29 сентября.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе АПУ.

Согласно данным Укрпочты, заказное письмо было вручено 2 октября.

"Саакашвили обратился с запросом в АПУ 19 сентября 2017, ответ на который был отправлен 29 сентября 2017 заказным письмом с уведомлением (номер отправления 0100154008076). Упомянутое отправление, согласно сообщению Укрпочты, было вручено 2 октября 2017", - отметили в АПУ.

В администрации президента подчеркнули, что информация, которую распространил Саакашвили не соответствует действительности.

Как известно, 25 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины.

В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, таможенный контроль он не прошел – за это по решению суда должен заплатить штраф.

19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.

Администрация президента брала дополнительно 20 рабочих дней на рассмотрение запроса лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по поводу документов о лишении его гражданства.\

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать из Украины, поскольку Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

В Миграционной службе подтвердили это, объяснив отказ в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты Саакашвили тем, что заявление он передал адвокатами, а не лично.

Темы: СаакашвилиАдминистрация президента
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