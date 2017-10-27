Мосийчук: Я попросил охранника, потому что чувствовал угрозу

Нардеп Игорь Мосийчук заявляет, что взял себе охранника Руслана Кушнира, поскольку много раз получал угрозы и в последнее время чувствовал угрозу.

Об этом он сказал на брифинге в институте Шалимова 27 октября по взрыву на Соломенке в Киеве 25 октября.

Игорь Мосийчук в больнице скриншот с эфира "112 Украина"

Мосийчук подчеркнул, что ранее не пользовался государственной охраной, а попросил охранника месяц назад.

"У меня был один охранник. И то он меньше месяца был. Я не пользовался охраной после того, как с меня сняли государственную охрану, но я чувствовал, что есть угроза. Поэтому я написал заявление на МВД, и мне была выделена охрана. Руслан работал со мной меньше месяца", - сказал Мосийчук в эфире "112 Украина".

Он добавил, что ему много угрожали.

"Вы знаете меня и знаете, сколько мне угрожали в жизни. Какая из этих угроз сбылась, я сказать не могу", - сказал нардеп.

По его словам, взрыв был покушением именно на его жизнь.

"Все версии о том, что это не с Мосийчуком связано, а с кем-то другим – это полная ерунда. Я дал показания СБУ, поэтому не могу разглашать информацию. Но уверен, что заказчики сидят в Москве, а исполнители ходят здесь" - сказал Мосийчук.

"Был анонс, что я буду на канале, как видно из камер видеонаблюдения, мопед подтянули за 20 мин до нашего выхода. Это как раз и опровергает версию, что покушение было на второго милиционера, который проходил случайно", - сказал Мосийчук.

По его словам, он помнит все событие, потому что после взрыва не терял сознание.

"У меня с правой ногой большие проблемы, вся правая сторона поражена и с позвоночником (проблемы – ред.) – я не могу стать на ноги. Я внешне, может, и лучше выгляжу, но боли у меня сильнее, чем вчера. Похоже, что операция будет еще одна или и не одна", - прокомментировал нардеп свое состояние.

При этом он добавил, что при необходимости в понедельник выедет на пресс-конференцию по взрыву, "чтобы не мешать институту, потому что здесь нервничают все, что ко мне ходят", - подытожил Мосийчук.

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.



Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.



Также в больнице с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.



Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Эксперты считают, что взрыв мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля. По словам его друга, Мормиль боялся за жизнь и волновался, что за ним следят.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения членов Радикальной партии в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

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Ирина Балачук, УП