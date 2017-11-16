Хроника 16 ноября. Янукович уволил Черновецкого, а над "Межигорьем" запретили летать

Найцікавіше: 2002. Кучма звільнив прем’єра Кінаха та вніс до парламенту кандидатуру Януковича 2010. Янукович зняв з посади голову КМДА Черновецького 2011. "Межигір'я" стало зоною, забороненою для польотів 2014. Із зони АТО вимушено переселилися майже півмільйона українців

2002, субота

– Президент Леонід Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради подання про призначення прем'єром голови Донецької ОДА Віктора Януковича. Головним недоліком роботи Кінаха Кучма назвав той факт, що кабмін не зміг впоратися із соціальними проблемами.

2003, неділя

– Лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка намагалися заблокувати при виїзді з аеропорту Сімферополя. На підступах до автомобілів його команді перегородили дорогу близько 200 опонентів, які вигукували антиющенківські гасла.

Натомість лідера блоку та інших "нашоукраїнців", що прилетіли з ним із Києва, від аеропорту до транспорту супроводжували близько 300 прихильників. У результаті через 20 хвилин інцидент було вичерпано, і Ющенко з командою виїхали до Сімферополя.

2004, вівторок

– 83-річний виборець з Коростеня Житомирської області Василь Ярошенко подає до суду на кандидата в президенти Віктора Януковича за образу честі й гідності. Саме його прем’єр послав "на три букви" на зустрічі кандидата з виборцями в Коростені перед першим туром.

Також до суду позиватиметься ще одна коростенська пенсіонерка Світлана Симончук, котру публічно принизили Янукович та його охорона.

– Керівник офісу Віктора Ющенка Олег Рибачук оприлюднив плани влади фальсифікувати другий тур президентських виборів. За його даними, Адміністрація президента разом зі штабом Віктора Януковича організовує підкуп членів виборчих комісій для забезпечення перемоги провладного кандидата.

Рибачук також повідомив, що в зоні Схід-Південь, де переміг у першому турі Янукович, штаб влади ставить завдання підняти явку на виборах з 60% до 85%.

"Ідеться про вкидання бюлетенів. Завдання – отримати Януковичу додатково 2-2,2 мільйона голосів. А в зоні Захід-Центр готуються люди для організації провокацій: псування бюлетенів, скриньок, вкидання бюлетенів. Надзавдання – визнання виборів в окрузі недійсними", – сказав глава офісу Ющенка.

2005, середа

– Прем'єр Юрій Єхануров, член партії "Народний союз "Наша Україна", виступає за істотне оновлення складу президії партії, куди, зокрема, входить Петро Порошенко, якого екс-голова Секретаріату президента Олександр Зінченко звинуватив у корупції.

Крім цього, Єхануров дозволив віце-прем’єру Роману Безсмертному піти у відпустку, аби сконцентруватися на партійній роботі перед парламентськими виборами як керівник НСНУ. "Він побажав втекти на цей час, і я йому дозволив", – сказав прем’єр.

18 листопада рада партії "Народний союз "Наша Україна" обрала на своєму засіданні новий склад президії, до якої увійшли Роман Безсмертний, Юрій Єхануров, Іван Васюник, Борис Беспалий, Микола Катеринчук, Микола Мартиненко та Павло Жебрівський.

2006, четвер

– Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект "Про Кабінет міністрів", який збільшує повноваження уряду Віктора Януковича. За відповідне рішення проголосували 247 депутатів, у тому числі чотири нардепи від БЮТ і двоє від "Нашої України", котрі де-факто вже перебігли до Антикризової коаліції ПР, СПУ та КПУ.

2007, п’ятниця

– Група "Народна самооборона", утворена двома суб'єктами блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" – партіями "Вперед, Україно!" і ХДС, вирішила призупинити свою участь у процесі створення єдиної демократичної партії.

"Ми дійшли спільної думки: єдина демократична партія необхідна Україні, але вона має бути монолітною й демонструвати стабільність своїх переконань", – заявив в інтерв’ю "Комерсант-Україна" лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко.

2009, понеділок

– Прем'єр Юлія Тимошенко вважає передвиборчою технологією підписання президентом Віктором Ющенком закону про підвищення соцстандартів, ухваленого парламентом за підтримки фракції Партії регіонів. Виконання закону, на думку прем’єра, неможливо забезпечити фінансово.

"Це нагадує ситуацію, коли терористи хочуть знищити мирне населення і вкладають бомбу в іграшки й підкидають їх дітям. Так само зробили Ющенко з Януковичем із законом про підвищення соціальних стандартів", – заявила Тимошенко.

2010, вівторок

– Президент Віктор Янукович звільнив з посади голову Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького. Іншим своїм указом керівником КМДА він призначив Олександра Попова.

– Печерський райсуд Києва видав дозвіл на арешт організаторів акції проти ухвалення нового Податкового кодексу.

На акцію під Верховною Радою зібралися від 10 до 30 тисяч мітингувальників.

Міліція затримала одного з активістів Податкового майдану, главу правління Коаліції учасників Помаранчевої революції Сергія Мельниченка. Йому пред'явили звинувачення за статтею "Порушення правил проведення мітингів і зібрань".

2011, середа

– Близько 500 чорнобильців перекрили частину дороги біля Кабміну та намагалися прорвати кордон міліціонерів, на допомогу яким було направлено близько сотні "беркутівців". Вони відтіснили мітингувальників й оточили їх з усіх сторін. У сутичці постраждав чорнобилець з Вінницької області.

– Території резиденції Віктора Януковича "Межигір'я" присвоєно статус зони, забороненої для польотів, повідомили УП у Держпідприємстві обслуговування повітряного руху України.

Також УП вдалося з'ясувати, що "Межигір'я" оточено шестиметровим парканом, а весь багатокілометровий периметр резиденції постійно охороняють бійці спецпідрозділу "Беркут".

2012, п’ятниця

– На карпатській резиденції президента Віктора Януковича "Синьогора" на ремонт однієї альтанки виділять із держбюджету 24 мільйони гривень, що коштує як три пентхауси в центрі Києва. Про це повідомив сайт "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель". Загалом за один рік у розбудову "Синьогори" вкладено вже 235,15 мільйонів гривень.

– У жовтні 2012 року промислове виробництво скоротилося на 4,2% порівняно з жовтнем 2011 року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики. У вересні 2012-го промислове виробництво скоротилося на 7% порівняно з вереснем 2011-го.

2013, субота

– Глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле закликав офіційний Київ надати екс-прем'єру України Юлії Тимошенко можливість виїхати з країни. "Час для розумного рішення проблеми Юлії Тимошенко поки є, але його залишається все менше", – заявив міністр газеті Bild.

– Кремль готовий сприяти переобранню Віктора Януковича на другий термін, проте висуває за це непомірну ціну. Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела в Москві.

Вони зазначають, що Володимир Путін поставив Януковичу жорстку умову: лише "повна зупинка" євроінтеграції та тільки Митний союз – причому не на словах і в обіцянках, а за повною процедурою входження до виборів 2015 року.

2014, неділя

– Шестеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Із зони АТО до інших регіонів переселено понад 445 тисяч 176 осіб, у тому числі 122,6 тисяч дітей, 87 тисяч інвалідів та осіб похилого віку. Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

2015, понеділок

– Троє українських військових загинули за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Криворізький міськвиборчком назвав переможцем виборів чинного мера Юрія Вілкула. Представники його опонента, кандидата від "Самопомочі" Юрія Мілобога вимагають скасування результатів виборів на дільницях, по яких є скарги.

Криворізька парторганізація БПП "Солідарність" спочатку визнала перемогу Вілкула, але з огляду на заяви про фальсифікації швидко змінила позицію.

23 грудня 2015 року Верховна Рада достроково припинила повноваження мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та призначила позачергові вибори Криворізького міського голови на 27 березня 2016-го, які Вілкул таки виграв з першого туру в іншого висуванця від "Самопомочі" Семена Семенченка.

2016, вівторок

– Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про вихід Росії з Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

– Український ресурс-файлообмінник EX.UA заявив про своє закриття. "Останні законодавчі ініціативи в сфері нібито боротьби з піратством несуть всі ознаки нецивілізованого лобізму", – йдеться в заяві, розміщеній на сайті ресурсу. Там також вказується, що "вигоду отримають тільки іноземні компанії".

Олег Поліщук, для УП