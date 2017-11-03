Пять авто, арестованных по "делу Клименко", выставлены на аукцион

Пять легковых автомобилей ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен, арестованных в рамках расследования "дела Клименко", переданы госпредприятию "СЕТАМ" для продажи на аукционе.



Пять автомобилей представительского класса, готовых к аукциону, были продемонстрированы журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Глава Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук рассказал, что это первая передача активов, арестованных в уголовных производствах, для реализации.



"Если собственник (активов – ред.) признан виновным в совершении преступления или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, тогда средства, полученные от их реализации, подлежат конфискации и будут перечислены в госбюджет", – объясняет он.

"Если собственник будет признан невиновным в совершении преступления или будет доказано, что эти активы не являются производными от преступления, то все полученные от реализации средства плюс насчитанные проценты получит собственник", – пояснил глава Нацагентства.



Такая процедура, по его словам, предусмотрена для сохранения стоимости автомобилей как активов, которые быстро обесцениваются.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, отвечая на вопрос журналистов о вероятных покупателях этих легковых автомобилей, сказал:

"Это могут быть и обычные украинцы, которые хотят купить автомобиль, и профессиональные покупатели... которые постоянно торгуются и выкупают автомобили с целью их дальнейшей перепродажи".



Представленные пять автомобилей, по его словам, будут на торгах 20 ноября.



Говоря о стоимости этих авто, Вишнев уточнил, что ориентировочно автомобили составляет около 7 млн грн.

"Эти активы уже находятся в системе, вы можете найти по ним информацию... BMW Alpina – более 2,3 млн грн, BMW X6 - 2,2 млн грн, Mercedes GLE - более 1,3 млн грн, два автомобиля Toyota Camry - около 0,5 млн грн каждый", – добавил он.

Отмечается, что в целом Нацагентству передано 22 транспортных средства, конфискованных в рамках расследования "дела Клименко.

Как известно, главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября заявил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Сам Клименко заявил, что отрицает причастность к отчужденному в пользу государства движимому и недвижимому имуществу, перечисленному на брифинге Матиосом.

