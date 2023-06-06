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В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС, глава МВД руководит работами

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 21:10
В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС, глава МВД руководит работами
СПУТНИКОВОЕ ФОТО КАХОВСКОЙ ГЭС. ФОТО ИЗ FACEBOOK "СХЕМ

В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, глава МВД Игорь Клименко будет руководить работами.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Назначаем министра внутренних дел Игоря Клименко руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки (подрыва дамбы - ред.)".

Детали: Кроме того, будет создан штаб по ликвидации последствий, куда, по словам Шмыгаля, войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий.

Предыстория: 

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Темы: Каховская ГЭСШмыгальМВДКлименко
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