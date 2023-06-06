В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС, глава МВД руководит работами
Вторник, 6 июня 2023, 21:10
В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, глава МВД Игорь Клименко будет руководить работами.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Назначаем министра внутренних дел Игоря Клименко руководителем работ по ликвидации последствий этой террористической атаки (подрыва дамбы - ред.)".
Детали: Кроме того, будет создан штаб по ликвидации последствий, куда, по словам Шмыгаля, войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
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