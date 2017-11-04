ВСУ: Организаторы рейдов манипулируют обязанностями Вооруженных сил

Организаторы рейдов в публичных заведениях с проверкой документов и задержанием молодых людей манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата.

Об этом в комментарии УП сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

"Такими действиями они (организаторы рейдов) манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата, якобы это они проводят какие-то облавы. Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий - проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", - заявил Венскович.

При этом Венскович не исключил, что проведение подобных рейдов является инициативой местного управления.

Он добавил, что ответственность за призыв граждан на военную службу возлагается на местные органы власти.

"Для этого они формируют призывную комиссию, которую возглавляет один из заместителей главы госадминистрации. В состав комиссии входят военный комиссар, представитель Нацполиции, медицинский работник и работники органов соцзащиты населения и другие должностные лица, в соответствии с решением глав обладминистраций и их заместителей", - отметил спикер ВСУ.

В случае, если гражданин уклоняется от призыва, призывная комиссия принимает соответствующее решение, что он уклоняется, или имеет законодательные основания для отсрочки службы и передает документы в Нацполиции для принятия мер - админвзыскания, принудительного привода в призывной участок, возбуждения дела, и т.д.

Венскович также отметил, что в Черниговской области на базе областного военкомата проводится пилотный проект по реформированию военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и соцподдержки, которые будут по-новому работать с призывниками. После завершения проекта новая практика будет распространена на все регионы страны.

Как известно, во Львове в ночь на 4 ноября возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.

Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.

При этом проведение рейда подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. Информации о количестве врученных повесток нет.

В Киеве в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

В полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Украинская правда