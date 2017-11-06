Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умеров рассказал, как его вывезли в Турцию

Понедельник, 6 ноября 2017, 18:11

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, как россияне пытались заставить его написать письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании и о том, как его вывезли в Турцию.

Об этом Ильми Умеров рассказал в интервью Украинской правде.

В момент, когда он лежал в больнице после гипертонического криза, 12 октября к нему пришли сотрудники ФСБ, которые приехали из Москвы. Они рассказали о договоренности между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Но есть только маленькая формальность, которую необходимо выполнить: написать письмо Путину. Просьба о помиловании. Я категорически отказался", - рассказал Умеров.

После этого сотрудники ФСБ пытались его обмануть.

"Они пытались меня обмануть еще тем, что якобы Ахтем Чийгоз уже написал подобную просьбу. Потом говорили о том, что "вы же понимаете, что это будет не Крым, это будет либо Якутия, или Ямал. А Мустафа с Рефатом шикуют, живут в Киеве, они вас давно уже бросили, забыли, ездят по миру, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе", - сказал Умеров.

Заместитель председателя Меджлиса отметил, что не видел указа президента и никто не задавал ему никаких условий относительно того, согласен ли он вообще куда-то уезжать.

"Меня обманным путем вытащили из больничной койки, привезли в Симферополь якобы для ознакомления с каким-то указом. То есть чисто формальное предложение было с их стороны, на которое я повелся. Я поверил", - дальше вел Умеров.

Когда его привезли в Симферополь, Умеров понял, что его везут "куда-то не туда". Позже он понял, что его привезли в аэропорт. Его сопровождали два медработника. Также, по словам Умерова, были и представители спецслужб, однако он их не видел.

Позже его попросили подняться на борт самолета, где он увидел Ахтема Чийгоза и полтора десятка людей спортивного телосложения. Умерову запретили общаться с Чийгозом и даже смотреть в его сторону.

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыРосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: