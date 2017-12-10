Холодницький розповів про співробітників ФБР у НАБУ

У Національному антикорупційному бюро на ротаційній основі перебувають співробітники Федерального бюро розслідувань США, але вони не беруть участі у проведенні розслідувань.

Про це ввечері 10 грудня в ефірі "1+1" заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, пише "Інтерфакс-Україна".

"ФБР діє в Україні на підставі меморандуму про взаєморозуміння", - зазначив він.

Холодницький підкреслив, що не говорив би про "спільну з ФБР спецоперацію".

"Представники ФБР перебувають у НАБУ на ротаційній основі, їх допомога полягає у наданні консультацій, обміні досвідом та інформацією, у прискоренні, можливо, деяких міжнародних доручень .... Але працівники ФБР не розслідують справи, працівники ФБР не включені до складу груп детективів, працівники ФБР не бігають з пістолетами по місту Києву і не ловлять людей", - пояснив він.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій. Крім того у НАБУ пройшли обшуки. У бюро заявили, що детектив НАБУ не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі".

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами". Луценко також стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Пізніше він проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

У свою чергу у ФБР заявили, що працюють з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року, який дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань.

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