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На следующей неделе ВР не планирует рассматривать закон о реинтеграции Донбасса

Суббота, 2 декабря 2017, 10:36

В расписании пленарной недели Верховной Рады 5-8 декабря не включено рассмотрение законопроекта №7163 о реинтеграции Донбасса.

Это видно в обнародованном расписании заседаний на сайте парламента, передает "Укринформ".

В расписании, в частности, депутатам предложено в четверг рассмотреть во втором чтении проект госбюджета на 2018 год.

Во вторник планируется рассмотреть включение в повестку дня двух правительственных законопроектов: №7276 об изменениях законов о доступе к информации Нацагентства по предотвращению коррупции и №7286 об усилении ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Также планируется включение в повестку дня сессии президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе".

Окончательный порядок дня в неделю будет сформирован по результатам согласительного совета в понедельник.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

17 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады согласовал текст закона ко второму чтению.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Граница оккупированных территорий должен определять Минобороны по представлению Генштаба.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. Сейчас АТЦ координирует СБУ.

Ранее члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Темы: Верховная РадаДонбассзаконодательство
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