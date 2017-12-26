Хроника 26 декабря. Задержание Луценко и последний поезд в Крым

Найцікавіше: 2007. Богатирьова пішла від Януковича до Ющенка 2010. Затримано Юрія Луценка 2011. Через Сашу-стоматолога в українців болять зуби 2014. Україна припинила залізничне сполучення з Кримом

2001, середа

– Харківська міська рада висловилася за проведення консультативного референдуму щодо надання Харкову спеціального статусу в складі України. Питання, винесене на розгляд з ініціативи депутата Михайла Добкіна, підтримали 52 депутати. Проти були лише 4.

2002, четвер

– Найчастіше антикорупційне законодавство в Україні порушують у підрозділах державної податкової адміністрації та в системі органів юстиції. Про це заявили в Управлінні контролю держслужби після обробки статистики за 2002 рік. Найбільш корумпованими виявилися Донецька та Дніпропетровська області, найменш – Запорізька.

2003, п’ятниця

– Київський міський голова Олександр Омельченко тепер може поєднувати свою посаду з керівництвом Київською міською держадміністрацією. Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд.

– Спікер Володимир Литвин підписав схвалений у першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції України. У ньому передбачається обрання президента у парламенті в 2006 році. Для остаточного схвалення в другому читанні його мають підтримати 300 депутатів, а ще законопроекту має дати оцінку Конституційний суд.

2004, неділя

– В Україні відбуваються вибори президента. Штаби обох кандидатів – Віктора Ющенка та Віктора Януковича – звинувачують протилежну сторону в численних порушеннях. Наприклад, у Януковича повідомляють про масове відключення ліфтів у багатоповерхових будинках у низці районів Києва, що нібито має перешкодити прихильникам кандидата.

Юлія Тимошенко розповіла, що відвідала три тоталізатори, і на перемогу Януковича там ніхто жодної копійки не поставив.

"Я переконана, що Ющенко буде правити два терміни, бо не думаю, що щось розчаровуватиме людей у ньому", – сказала вона.

2005, понеділок

– Головна військова прокуратура Росії припинила кримінальну справу проти Юлії Тимошенко – у зв'язку з закінченням строку давності карного переслідування.

Тимошенко звинувачували в дачі хабарів посадовцям Міноборони Росії в 1996 році. Проте головний військовий прокурор РФ Олександр Савєнков підкреслив: припинення справи не реабілітує Тимошенко і, за російським законодавством, вона визнана особою, що вчинила злочин.

2006, вівторок

– Президент Росії Володимир Путін привітав українського колегу Віктора Ющенка з Новим роком та Різдвом Христовим.

Лист можна було б оминути увагою, якщо б він не починався словами "Його превосходительству панові В.А. Ющенку".

2007, середа

– Скандал у Партії регіонів. Депутат Раїса Богатирьова зробила свій вибір і йде працювати секретарем РНБО, попри рекомендації партії відмовитися від цієї посади. Нардеп Борис Колесніков наголосив, що це виключно особистий вибір Богатирьової, і партія до цього ніякого стосунку немає.

Сама Богатирьова зізналася, що з Віктором Януковичем після свого призначення вона не зустрічалася. Проте газета "Сегодня" пише, що Янукович "був дуже сердитий на неї", і засмучена Богатирьова одразу після президії партії у вівторок поїхала додому, відключивши мобільний телефон.

2008, п’ятниця

– У країні День жалоби. 24 грудня у п'ятиповерховому будинку в Євпаторії стався вибух газу, внаслідок якого два під'їзди "зрівнялися з землею". Загинули 27 осіб.

– Верховна Рада висловила недовіру голові Нацбанку Володимиру Стельмаху та правлінню НБУ. Депутати вимагають від президента Віктора Ющенка внести подання на звільнення Стельмаха. Також парламент звільнив голову Фонду держмайна Валентину Семенюк-Самсоненко.

2010, неділя

– Вдень силовики затримали екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, коли той вигулював собаку неподалік свого будинку. На сайті "Народної самооборони" одразу заявили: їхнього лідера затримали у справі про отруєння третього президента Віктора Ющенка.

За день Печерський райсуд залишить екс-міністра під вартою. На волю він вийде лише у 2013-му.

– Скандал у Харкові. Для відкритої станції метро "Олексіївська" придбали дерев’яні лавочки за ціною автомобіля кожна. Нацагентство з Євро-2012 погодило покупку без тендеру 10 таких лавок на загальну суму 630 тисяч гривень.

Пізніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що це були не лавочки, а трисекційні конструкції лав підвищеної зносостійкості, і коштували вони дешевше: 288 тисяч гривень.

2011, понеділок

– "Коли силовими структурами і фінансами держави беруться керувати стоматологи, то зуби болять у всієї країни". Екс-прем’єр Юлія Тимошенко пише "лист диктатору" Віктору Януковичу, у якому говорить про "Сім’ю" та застерігає президента від здачі Росії української газотранспортної системи.

2012, середа

– УП пише про те, як депутати поділили посади в комітетах Верховної Ради. Для того, щоб вистачило всім, довелося навіть створювати нові. Головним переможцем з боку влади виявився Рінат Ахметов, а серед опозиціонерів найбільше своїх людей прилаштував Арсеній Яценюк.

2013, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

У ніч на 25 грудня зловмисники побили журналістку й активістку Тетяну Чорновол. Її машину підрізали на дорозі, після чого жінку витягли з машини та завдали їй тілесних ушкоджень.

Міліція затримала трьох підозрюваних. Тим часом активісти провели пікети біля будівлі МВС та поблизу дому його керівника Віталія Захарченка.

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" провів опитування на Майдані і з'ясував, що чотири з п'яти учасників протестів готові стояти на Майдані стільки, скільки буде потрібно.

2014, п’ятниця

– Один український військовий загинув та один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Але є й хороші новини: з полону бойовиків звільнено 146 заручників.

– Останній потяг до Криму. "Укрзалізниця" припиняє пасажирські та вантажні перевезення до анексованого Криму. А Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті призупинила пасажирські автомобільні перевезення.

Інша неприємна новина для кримчан: на півострові більше не працюватимуть міжнародна платіжна система Visa та MasterCard.

2015, субота

– У Росії покінчив з собою, прийнявши смертельну дозу ліків, 18-річний Влад Колесніков.

Він став відомим після того, як виступив проти анексії Криму Росією та відмовився йти в російську армію і "воювати проти своїх братів". Влад не знайшов спільної мови з родичами і скаржився на цькування з боку однолітків.

2016, понеділок

– Україна замішана в дипломатичному скандалі з Ізраїлем.

23 грудня на засіданні Ради Безпеки ООН Україна підтримала резолюцію, у якій засуджується політика Ізраїлю щодо розширення поселень на територіях Палестини, які за міжнародним правом мають статус окупованих.

У ніч на неділю офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що скасовує візит українського прем’єра Володимира Гройсмана, та оголосив, що мінімізує контакти з Україною.

Рустем Халілов, для УП