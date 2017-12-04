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Блокировка NewsOne неприемлема - ОБСЕ

Понедельник, 4 декабря 2017, 17:18

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Десир выразил обеспокоенность в связи с блокировкой телеканала "NewsOne".

Об этом говорится на странице организации.

"Ограничение доступа в офис телеканала - это непосредственное вмешательство в его работу и физическое запугивание медиа работников. Это неприемлемая ситуация и нападение на свободу СМИ, которые не могут быть оправданы", - сказал Десир.

Он призвал украинские власти сделать "все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение свободы прессы, обеспечить безопасное рабочее пространство для сотрудников NewsOne и обеспечить беспрепятственную и свободную работу телекомпании".

Кроме того, представитель ОБСЕ отметил заявление президента Петра Порошенко о том, что любое давление на СМИ неприемлемо.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Сотрудники полиции Киева не выявили правонарушений на месте проведения акции протеста.

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что любое давление на средства массовой информации недопустимо.

Темы: ОБСЕСМИмедиа
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