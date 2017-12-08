НАПК временно закроет доступ НАБУ к реестру е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро к реестру электронных деклараций.

Об этом на заседании НАПК 8 декабря сообщила председатель Наталья Корчак, передают "Українські новини".

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).

В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент.

В бюро ответили, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

"Даю поручение...до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт...принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций", – заявила Корчак.

Также глава НАПК поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Она отметила, что после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.

По словам Писаренко, полный доступ к реестру е-деклараций имели 122 сотрудника НАБУ.

За январь-октябрь сотрудники Национального антикоррупционного бюро получили полный доступ к 12 755 электронным декларациям.

В январе сотрудники НАБУ просмотрели 22 декларации, в феврале - 47, в марте - 164, в апреле - 422 и в мае - 722.

За июнь были просмотрены 1 015 деклараций, за июль - 1 545, за август - 2 312, за сентябрь - 2 919, а за октябрь - 3 587.

Меморандум между НАПК и НАБУ, согласно которому бюро был обещан полный доступ к реестру е-деклараций, был подписан в январе 2017 года.

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Как известно, в последние дни обострилась ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро.



В частности Генпрокуратура и СБУ расследуют незаконные, по их мнению, действия детективов НАБУ по провоцированию дачи взятки первой замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.



Также на давление НАБУ пожаловалось Министерство юстиции.



В том числе 8 декабря в Минюсте заявили, что в министерство ворвались работники НАБУ. Также там заявили, что работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.

Еще раньше НАБУ отстранили от расследования громкого дела о возможных фактах коррупции в НАПК.



14 ноября директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявляла, что АП и Корчак фальсифицируют проверки деклараций.

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Также разразился скандал из-за внесения в повестку дня законопроекта №7362, согласно которому антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, а антикоррупционная реформа оказалась бы под угрозой.