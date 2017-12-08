Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обыски в Минюсте: ведомство говорит, что у НАБУ нет оснований

Пятница, 8 декабря 2017, 15:48

Министерство юстиции отрицает существование какого-либо риска уничтожения документов, из-за чего детективы НАБУ пришли в министерство с обыском.

Об этом сообщила "Украинской правде" первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

"В рамках несанкционированного обыска в Минюсте со стороны НАБУ, который проходил сегодня без соответствующего постановления суда, никаких рисков уничтожения документов дела не было и быть не могло", - отметила она.

Чиновница назвала две причины, почему она так считает.

Во-первых, говорит она, все материалы указанного дела в любом случае сохраняются в Европейском суде по правам человека, к ним всегда можно получить доступ через электронную систему. Во-вторых, материалы присоединены к "регрессному иску" Минюста и переданы в суд.

"Поэтому обвинения относительно возможного уничтожения любых документов являются безосновательными и не могут быть предпосылкой для осуществления незаконных обысков", - отметила Бернацкая.

Как сообщалось, Минюст заявил о проведении в пятницу Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве, а также у работницы министерства дома.

НАБУ подтвердило, что провело два обыска в здании Минюста и у работницы этого министерства, и они были санкционированными. Следственное действие они объяснили риском уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: МинюстНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
Все новости...
Реклама: