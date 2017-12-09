Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко отреагировал на "Одеяло для генпрокурора"

Суббота, 9 декабря 2017, 13:58

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в клетчатом одеяле, которое ему привезли активисты "Автомайдана" и ЦПК, не нуждается, а проблему наличия нарушений в законодательстве, как основании работы НАБУ, давлением на него не решить. 

Об этом Луценко заявил на своей странице в Facebook, комментируя акции под окнами его дома в с.Стоянка "Одеяло для генпрокурора".

"Как автор соответствующего закона, я четко знаю - НАБУ нужно стране. Но все правоохранительные структуры, в том числе и НАБУ, должны работать на основе закона. Проблему наличия вопиющих нарушений давлением на меня не изменить. ... Двери ГПУ для согласования плана возвращения НАБУ в правовое поле Украины - открыты. Отказ от этого играет на руку только коррупционерам, которые 100% выигрывают суды из-за недопустимости доказательств, собранных НАБУ незаконным способом", - заявил Луценко.

Он добавил, что к высказыванию позиции, в том числе критической по отношению к нему, относится спокойно.

"В клетчатом одеяле не нуждаюсь. Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда (в отличие от их кумира Саакашвили) из своей страны не убегал", - отметил он.

Луценко добавил, что суббота у него - "всегда рабочий день".

"Как раз во время акции ... я провел совещание по решению трудных проблем обмена наших военнопленных. ... Нравственные проблемы пикетирования жилья оставляю на совести "активистов", - добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила: "Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые содержатся уже много месяцев в застенках ОРДЛО .... А здоровые, в расцвете сил "грантоактивисты" с клетчатым одеялом направляются к дому, где проживает Луценко, чтобы установить флагшток с тем же одеялом. Идут брать "высоту".

Как известно, 9 декабря в день противодействия коррупции участники "Автомайдана" и общественные активисты отправились к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", требуя прекратить давление на НАБУ и уйти в отставку из-за того, что Луценко раскрыл данные агентов НАБУ. Клетчатое одеяло Луценко привезли как "символ коррумпированности".

Для участия в акции из Киева в с.Стоянка приехали более 200 авто.

Украинская правда 

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураНАБУакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: