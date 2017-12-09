Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Боевики предлагают жителям Луганщины ехать на КПВВ "Изварино"

Суббота, 9 декабря 2017, 17:41

Главари боевиков ОРЛО предлагают жителям с неподконтрольной части Луганской области использовать неконтролируемый КПВВ "Изварино" на период, пока КПВВ "Станица Луганская" не работает.

Об этом 9 декабря сообщает Украинская сторона СЦКК.

"В период 9-10 декабря КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Украинская сторона СЦКК предложила осуществлять пропуск лиц через КПВВ "Золотое". Однако в ОРЛО в очередной раз заблокировали указанную инициативу и препятствуют даже временному открытию КПВВ "Золотое", - отметили в СЦКК.

 

"Руководство" ОРЛО предложило вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска "Изварино", согласно которому луганчане будут вынуждены дважды пересекать госграницу Украины и преодолевать расстояние более 250 км, что может быть расценено только как издевательство над местным населением", - заявили в центре. 

Как известно, 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.

Вместе с тем контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан на период 9 и 10 декабря из-за ремонт мостового перехода в направлении неподконтрольной территории.

В Луганской облВГА сообщили, что КПВВ "Золотое" работает только с украинской стороны, боевики не открыли контрольный пункт для пропуска граждан на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская".

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: