Сарган: Подпись Саакашвили под заявлением - фейк. Адвокат опроверг

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что переданное из изолятора СБУ заявление лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили является подделкой, адвокат утверждает, что документ подлинный.

Сарган опубликовала в своем Facebook фото двух заявлений. Первое - то, которое опубликовал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Второе заявление было написано собственноручно Саакашвили в ИВС под видеофиксацию в соответствии с требованиями УПК", - написала Сарган.

Заявление Саакашвили из изолятора СБУ

Заявление Саакашвили об отказе от адвоката, предоставленного Центром бесплатной юридической помощи

"Другой почерк, четкая подпись в "заявлении-призыва", чтобы читались" МСаак..." для кого? Даже здесь немногочисленным жителям палаток "КолоРады" подсовывают фейк", - утверждает пресс-секретарь генпрокурора.

В то же время в комментарии УП Чернолуцкий заявил, что опубликованный им документ подписан Саакашвили.

Он отметил, что Саакашвили после задержания написал и передал ему несколько писем: письмо жене на английском, на грузинском - Давиду Сакварелидзе, остальным соратникам - опубликованное письмо.

"Он писал в некомфортных условиях, на кушетке, перенервничал, писал быстро", - отметил он.

"Второй документ (заявление об отказе от адвоката, предоставленного Центром бесплатной правовой помощи) был написан моей коллегой, которая помогала оформлять документы, и текст заявления был написан ею, а подписан Саакашвили - в присутствии двух прокуроров и трех представителей ИТТ, в т.ч. начальника", - пояснил Чернолуцкий.

Решение о написании письма коллегой адвоката было принято, по его словам, "прокурором и адвокатом бесплатной правовой помощи - чтобы она от руки написала, а Саакашвили подписал".

Как известно, в июле 2017 г. президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Подпись в копии анкеты на получение гражданства обнародовал нардеп Владимир Арьев.

Саакашвили отрицал, что подписывался под таким анкетой. По его словам, в Украине он подписывается кириллицей.

8 декабря Саакашвили был задержан, его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке. Политику инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

После задержания Чернолуцкий опубликовал заявление лидера "РНС" из изолятора СБУ, где тот назвал обвинения против себя лживыми и призвал сторонников выходить в воскресенье на акцию "За импичмент".

Украинская правда