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Сарган: Підпис Саакашвілі під заявою - фейк. Адвокат спростував

Субота, 9 грудня 2017, 19:01

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що передана з ізолятора СБУ заява лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі є підробкою, адвокат стверджує, що документ є справжнім.

Сарган оприлюднила у своєму Facebook фото двох заяв. Перша - та, яку опублікував адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Друга заява була написана власноруч Саакашвілі в ІТТ під відеофіксацію, відповідно до вимог КПК", - написала Сарган.

 
Заява Саакашвілі з ізолятора СБУ
 
Заява Саакашвілі про відмову від адвоката, наданого Центром безоплатної правової допомоги

"Інший почерк, чіткий підпис у "заяві-заклику", щоб читалися "МСаак..." для кого? Навіть тут нечисленним мешканцям наметів "колоРади" підсовують фейк", - стверджує прес-секретар генпрокурора.

Водночас в коментарі УП адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що опублікований ним документ підписаний Саакашвілі.

Він зазначив, що Саакашвілі після затримання написав і передав йому кілька листів: лист дружині англійською, грузинською - Давиду Сакварелідзе, іншим соратникам - лист, який було оприлюднено.

"Він писав у некомфортних умовах, на кушетці, перенервував, писав швидко", - зазначив він.

"Другий документ (заява про відмову від адвоката, наданого Центром безоплатної правової допомоги) написала моя колега, яка допомагала оформляти документи, і текст заяви був написаний нею, а підписаний Саакашвілі - у присутності двох прокурорів і трьох представників ІТТ, у т.ч. начальника", - пояснив Чорнолуцький.

Рішення про написання листа колегою адвоката було прийнято, за його словами, "прокурором і адвокатом безоплатної правової допомоги - щоб вона від руки написала, а Саакашвілі підписав".

Як відомо, у липні 2017 р. президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі 

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Підпис у копії анкети на отримання громадянства оприлюднив нардеп Володимир Ар'єв. 

Саакашвілі заперечував, що підписувався під такою анкетою. За його словами, в Україні він підписується кирилицею. 

Ввечері 8 грудня Саакашвілі було затримано, його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Політику  інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Після затримання адвокат Саакашвілі опублікував заяву лідера "РНС" з ізолятора СБУ, де той назвав звинувачення проти себе брехливими і закликав прихильників виходити у неділю на акцію "За імпічмент".

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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