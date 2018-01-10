Хроника 10 января. Список пленных от Савченко и приговор "васильковским террористам"

Найцікавіше: 2001. Кучма впевнений, що "таращанське тіло" належить Гонгадзе 2014. "Васильківських терористів" засудили на 6 років 2017. Надія Савченко оприлюднила списки полонених в ОРДЛО

2001, середа

– З вірогідністю 99,6% тіло, знайдене в Таращанському лісі, належить журналістові Георгію Гонгадзе – такий висновок експертизи оприлюднив з парламентської трибуни генеральний прокурор Михайло Потебенько. А потім підкреслив: дані, що Гонгадзе живий, поки не спростовані, а ДНК тіла може збігатися в чотирьох із тисячі випадково взятих жінок.

А от для президента Леоніда Кучми вірогідність у 99,6% була достатньою, щоб визнати: під Києвом знайшли тіло Гонгадзе.

2002, четвер

– У Києві відбувся перший з’їзд "Руського блоку", створеного тиждень тому. Його учасники виступають за створення "єдиного економічного, інформаційного й культурного простору України, Росії і Білорусії на основі тісного міждержавного союзу" і за "рівноправність двох державних мов – російської і української".

2003, п’ятниця

– Скандал у Донецьку. Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу пише, що коли бізнесмен Рінат Ахметов і композитор Ігор Крутий відвідували школу-інтернат, то за дітей-сиріт там себе видавали підлітки, яких спеціально привезли з Палацу піонерів. А справжніх вихованців на чотири години замкнули в побутових приміщеннях.

– The Times публікує коментар неназваного американського урядовця, який заявив, що Україна передавала Іраку понтонний міст.

В МЗС України визнали, що понтонні мости за кордон продавали, але Іраку – ніколи. У компанії "Укрспецекспорт" також заявили, що не мали ніяких контрактів з Іраком, які б порушували санкції ООН.

2005, понеділок

– Центрвиборчком офіційно оголосив про перемогу Віктора Ющенка на виборах президента України.

– "Що ж може стати на заваді втіленню мрій Петра Порошенка? По-перше, наявність системного бізнесу… Якщо новий президент, що прийшов до влади під антиолігархічними гаслами, висуне завтра нового олігарха – цього чимала кількість прихильників Ющенка, м'яко кажучи, не зрозуміє".

Кость Бондаренко розмірковує про те, що може завадити Порошенку стати прем’єром.

2006, вівторок

– Верховна Рада відправила у відставку уряд Юрія Єханурова. "За" проголосували представники всіх парламентських фракцій, окрім "нашоукраїнців". Президент Віктор Ющенко назвав таке рішення неконституційним. А в "Нашій Україні" запропонували Ющенку ввести пряме президентське правління до парламентських виборів 2006 року.

Проте Єхануров перебуватиме у прем’єрському кріслі ще 7 місяців.

2007, середа

– Президент Ющенко зустрічається зі спікером Олександром Морозом та прем’єром Віктором Януковичем з метою зняти напругу, що існує між гілками влади. За місяць вони хочуть провести круглий стіл, на якому обговорять виконання Універсалу національної єдності.

На відсутність у майбутньому конфліктів між урядом та Секретаріатом президента сподівається і Янукович.

2008, четвер

– "Останні три місяці я ледь не вмирав у своєму кабінеті, були моменти, коли відчував, що втрачаю свідомість…" – заступник генпрокурора Микола Голомша розповідає, як у його кабінеті виявили пари ртуті.

А УП пише про те, що сам Голомша останнім часом став фаворитом Віктора Ющенка як кандидат на посаду генпрокурора.

2009, субота

– Євросоюз та Росія підписали протокол про створення механізму контролю за постачанням і транспортуванням російського газу через Україну.

У російському "Газпромі" заявили, що підписанню договору українською стороною заважає президент Ющенко. Хоча в українському МЗС стверджують: Україна просто не отримувала офіційної пропозиції про створення міжнародної комісії, яка б контролювала транзит блакитного палива територією України.

2010, неділя

– Після президентських виборів долар в Україні коштуватиме 6 гривень, вважає прем`єр Юлія Тимошенко.

"Це буде зроблено через 2-3 місяці після виборів, оскільки курс 8 гривень – це ще одна технологія, щоб люди стали бідними", – заявила вона.

2011, понеділок

– Відбуваються обшуки та масові арешти активістів організації "Тризуб" – через підрив пам’ятника Сталіну в Запоріжжі. Раніше з такої ж причини заарештували двох "свободівців".

Пам’ятник Сталіну підірвали 31 грудня 2010 року. Уцілів лише постамент.

– Повернення до президентсько-парламентської форми правління, яке відбулося через рішення Конституційного суду та збільшило повноваження президента Віктора Януковича, пройшло непомітно для суспільства, вважає спікер Володимир Литвин.

"Верховна Рада ухвалила такий закон щодо Конституційного Суду, рішення якого не може оскаржити навіть Бог. Навіть не може його ніхто скасувати", – сказав він.

2012, вівторок

– У "Батьківщині" розповіли, як екс-прем’єр Юлія Тимошенко на дві години втрачала свідомість після вживання ліків від гострого респіраторного захворювання. Проте в МОЗ заявили, що підтвердження такої інформації немає. А радник президента Ганна Герман порадила Тимошенко спокійніше ставитися до того, що вона перебуває у в’язниці.

"В'язниця – це не Баден-Баден", – зауважила Герман.

– Депутат Роман Забзалюк, який вийшов з "Батьківщини" у грудні 2011-го, увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього". Але вже за місяць Забзалюк постане таким собі шпигуном, який заявить: його перехід був формальним, і він отримав за нього 450 тисяч доларів.

2013, четвер

– Журналісти ТВі з’ясували, що новий голова СБУ Олександр Якименко свого часу був офіцером Збройних сил Росії.

"Цікаво, безпека якої країни цікавитиме Якименка на новій посаді?" – задалися питанням на ТВі.

– Перемогою опозиції назвали в "УДАРі" те, що Партія регіонов не змогла відправити у відставку голову НБУ Сергія Арбузова. Це було необхідно через те, що в кінці грудня Арбузова призначили першим віце-прем'єром.

2014, п’ятниця

– До 6 років ув’язнення Києво-Святошинський райсуд засудив так званих "васильківських терористів" Ігоря Мосійчука, Володимира Шпару та Сергія Бевза.

Їх визнано винними в намірі підірвати пам'ятник Володимиру Леніну в Борисполі під час святкування Дня Незалежності в 2011 році, підготовці теракту та незаконному поводженні зі зброєю й вибуховими речовинами, а також у закликах до повалення конституційного ладу.

Близько 200 мітингувальників заблокували будівлю суду. Втрутився "Беркут", який почав бити протестувальників. П’ятьох активістів госпіталізували.

2015, субота

– Двоє українських військових загинули та ще 20 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А на Луганщині під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків загинули 14-річна дівчинка, її мати та бабуся.

– Угорщина поновила постачання природного газу до України, яке припинила у вересні 2014 року через тиск російської сторони.

– Спостережна місія ОБСЄ оприлюднила звіт, у якому зазначила: ситуація з безпекою в районах Донбасу, контрольованих так званою "ДНР", помітно погіршилася.

2016, неділя

– Двоє українських військових загинули за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Набула чинності постанова уряду про заборону ввезення в Україну російських товарів. Аналогічну заборону українських товарів Росія ввела з 1 січня 2016-го.

– ФСБ Росії "зачищає" бойовиків "ДНР" і "ЛНР", яких вважає неконтрольованими, пише "Апостроф", посилаючись на звіт приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

2017, вівторок

– Нардеп Надія Савченко, яка вела переговори з представниками ОРДЛО, опублікувала списки полонених і таких, що зникли безвісти. Як пояснила сама нардеп – щоб їх можна було знайти.

В СБУ заявили, що ці списки некоректні (наприклад, у них немає вченого Ігоря Козловського) і підкреслили, що їх публікація може загрожувати життю заручників.

– Керівництво України намагалося використати реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію, заявила екс-очільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе.

Рустем Халілов, для УП