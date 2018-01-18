Хроника 18 января. Драка Луценко с Черновецким и "пожизненная тюрьма" для Тимошенко

Найцікавіше: 2006. Янукович найняв на виборчу кампанію Пола Манафорта 2008. Луценко завдав Черновецькому удару нижче пояса 2013. Тимошенко стали погрожувати довічним ув’язненням

2001, четвер

– До квартири помічника депутата від Соцпартії Валентини Семенюк – Миколи Рудьковського, зламавши двері, увірвалися міліціонери і вчинили обшук.

Правоохоронці шукали касети із записами майора Мельниченка. Про це повідомив УП один з ініціаторів акції "Україна без Кучми" Юрій Луценко.

2002, п'ятниця

– "Ми грали роль зелених чоловічків з Марса, на яких легко все звалити", – так президент Фонду ефективної політики Гліб Павловський прокоментував свою та іншого російського політтехнолога Марата Гельмана причетність до оприлюднення телефонної розмови між лідером "Нашої України" Віктором Ющенком та мером Києва Олександра Омельченком.

"Я вважаю неприпустимим навіть саме перебування на території іншої держави такої групи з такою технологією, яку називають російською, і з тими думками, які є в Москві та Києві про майстрів "чорного" піару. Перебування тут подібних груп, а конкретно – цієї Гліба Павловського – воно неправомірне", – заявив Омельченко щодо причетності Павловського до "касетного скандалу-2".

2003, субота

– У Вінниці знайдено мертвим відомого київського журналіста Сергія Набоку. За попереднім висновком лікарів "швидкої допомоги", він помер у результаті тромбофлебіту, повідомив черговий УМВС.

У цей момент журналіст перебував у готелі у Вінниці. Черговий зазначив, що це – "відомчий готель" однієї з тюрем ІВ 301/176.

2005, вівторок

– Кабмін видав розпорядження "Про заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента України". Так утворено Оргкомітет із проведення заходів, співголовами комітету призначено в. о. прем'єра Миколу Азарова і заступника голови ВР Олександра Зінченка.

– Вибори президента України стали третьою за значимістю подією у світі в 2004 році. Це засвідчило голосування на сайті телекомпанії CNN.

На першому місці були вибори президента США, на другому – події навколо війни в Іраку.

2006, середа

– Проти екс-глави Фонду державного майна Михайла Чечетова порушено кримінальну справу на підставі його свідчень, повідомила керівниця ФДМУ Валентина Семенюк.

"Проти пана Чечетова сьогодні порушено кримінальну справу на підставі того, що він з'явився з повинною. У рамках цієї кримінальної справи є безліч епізодів", – додала Семенюк.

– Партія регіонів найняла на парламентську виборчу кампанію американського політтехнолога Пола Манафорта, написало видання "The Wall Street Journal".

2007, четвер

– Заступник секретаря РНБО Валерій Хорошковський одержав в управління канали К1, К2 і "Мегаспорт", які належать співвласнику "РосУкрЕнерго" Дмитру Фірташу.

– Стало відомо, що "Газпром" придбав у структур "Газпромбанку" 50% "РосУкрЕнерго" за 2,3 мільйона євро.

2008, п'ятниця

– У будинку Секретаріату президента сталася сутичка між главою МВС Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким через суперечку під час засідання РНБО, присвяченому земельним питанням.

За однією версією, Луценко завдав Черновецькому одного удару в обличчя, за іншою – вдарив його двічі, у тому числі нижче пояса.

2010, понеділок

– "На близько 3% зменшено результат Юлії Тимошенко і близько на 3% збільшено результат Віктора Януковича", – заявив керівник центрального виборчого штабу Тимошенко Олександр Турчинов про те, що результати голосування в першому турі президентських виборів, оприлюднені ЦВК, є свідченням фальсифікацій з боку Партії регіонів.

За офіційними даними ЦВК, у першому турі президентських виборів 17 січня 2010 року за Януковича проголосували 35% виборців, за Тимошенко – 25%.

– Через порушення правил безпеки в реанімаційному відділені міської лікарні №7 міста Луганська стався вибух кисню, внаслідок чого загинуло 7 людей.

2011, вівторок

– "Коли вона відкриває рот, найкраще закрити вуха, і, по суті, Тимошенко – це непорозуміння української політики", – заявив прем'єр Микола Азаров.

Перед цим керівник Головного контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв зазначив, що сума виявлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів за час роботи уряду Тимошенко сягає десятків мільярдів гривень.

Натомість "БЮТ-Батьківщина" заявила, що КРУ виконує політичне замовлення президента Януковича з дискредитації опозиції й особисто Тимошенко та підводить псевдодоказову базу під політичні репресії.

2012, середа

– Представники руху "Народний фронт "Севастополь-Крим-Росія" виграли у Вищому адміністративному суді в Києві процес за право на судове скасування Конституції АРК від 1998 року.

– Президент Віктор Янукович призначив на посаду міністра фінансів Валерія Хорошковського, звільнивши його з крісла керівника СБУ.

Хорошковський пробув головою Мінфіну всього один місяць, 22 лютого 2012 року Янукович призначив його першим віце-прем'єром.

2013, п'ятниця

– Трьох народних депутатів – Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову – силою витягнули з поверху, де перебувала ув'язнена Юлія Тимошенко.

– Генпрокуратура пред'явила екс-прем`єру Юлії Тимошенко "повідомлення про підозру" у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, заявив генпрокурор Віктор Пшонка. Він уточнив, що за цією статтею Тимошенко може бути засуджена до довічного ув'язнення.

– В.о. президента Автомобільної Федерації України призначений син президента Віктора Януковича, депутат від Партії регіонів Віктор Янукович-молодший.

2014, субота

– Хроніка Революції Гідності.

Закони, ухвалені 16 січня 2014 року Верховною Радою і підписані президентом Януковичем, "обмежують особисті свободи громадян" та "відводять Україну від Європи", заявили міністри закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

– Кожне правопорушення зустрічатиме з боку МВС жорстке реагування в межах чинного законодавства України, заявив глава відомства Віталій Захарченко за підсумками засідання колегії міністерства.

– Працівники ДАІ зупинили на в'їзді в Київ машини учасників "Автомайдану", які поверталися з акції у Василькові. Причина зупинки учасників руху – наявність на машині жовто-блакитного прапора.

– У Києві на станції метро "Академмістечко" міліція затримала двох активістів, які роздавали листівки Євромайдану, повідомили учасники спільноти Євромайдан SOS.

2015, неділя

– Четверо українських військових загинули та 32 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Також у РНБО оприлюднили відео, на якому видно, що бойовики відкривали вогонь з РСЗВ БМ-21 "Град" безпосередньо з житлових кварталів Донецька.

– У Донецькій області терористи не припиняють обстріли житлових будинків, внаслідок чого гинуть люди, у тому числі діти, повідомив начальник облуправління МВС В'ячеслав Аброськін.

– У лікарні Дніпропетровська за останні три доби поступили 60 осіб, які дістали поранення в зоні АТО, повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

– Загальні втрати економіки України через агресію Росії, що призвела до тимчасової втрати контролю над Кримом та деякими районами Донбасу, становить близько 20%. Про це в інтерв’ю "ТСН. Тиждень" заявила міністр фінансів Наталія Яресько.

2016, понеділок

– Троє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В Україні взято на облік 1.684.815 переселенців. Такі дані, cтаном на 18 січня 2016 року, оприлюднило Мінсоцполітики.

2017, середа

– Росія надала громадянство екс-командиру спецроти "Беркуту" Дмитру Садовнику і 9 колишнім "беркутівцям", обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

Про це прокурор Роман Псюк заявив під час розгляду Святошинським райсудом справи щодо колишніх бійців спецроти Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського.

– Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони рекомендував ухвалити постанову щодо виключення позафракційного депутата Надії Савченко з персонального складу комітету.

Олег Поліщук, для УП