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Версию самоубийства Ноздровской следствие не рассматривает

Вторник, 2 января 2018, 13:07
Версию самоубийства Ноздровской следствие не рассматривает

Следствие не допускает, что юристка Ирина Ноздровская совершила самоубийство.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов участникам митинга, которые требуют под областным управлением полиции найти убийц юристки.

"Версия самоубийства не рассматривается. Однозначно", – заявил  он.

Кроме того, Ценов утверждает, что Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в ее адрес, сообщает "Интерфакс-Украина".

Полиция просит граждан воздержаться от "преждевременных суждений и выводов", а  всех, кто видел погибшую в день исчезновения, 29 декабря, или стал свидетелем подозрительных обстоятельств, просят сообщать правоохранителям.

Как известно, правозащитницу Ирина Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, нашли мертвой в реке 1 января. Исчезла она 29 декабря, правоохранители начали искать женщину 30 декабря

Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Следствие по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской допросило уже порядка 50 человек, а результатов вскрытия еще ждет.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали – и она сообщала об этом в полицию.  

Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую в 2015 году насмерть сбил пьяный племянник главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы – суд отказал адвокатам Россошанского, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток.

Во время заседания суда отец Россошанского пригрозил Ноздровской: "Ты плохо кончишь".

Темы: убийствоКиевская областьполиция
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