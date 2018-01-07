Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы президента РФ: Задержали волонтеров штаба Навального

Воскресенье, 7 января 2018, 19:22

В столице России на Садовнической улице задержали трех волонтеров предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных Максима Лахаткина.

Лахаткин и Александр Пелевин стояли на улице с газетами и воздушными шарами. По словам первого, их задержали якобы за незаконное пикетирование.

"Это абсолютно бессмысленная проверка", - прокомментировал задержание он.

Также задержали фотографа-волонтера штаба. Как утверждает Лахаткин, у них "кажется" изымают агитационные газеты, две сумки "Навальный 20!8" и одну "Париж 1968 - Москва 20!8", а также наклейки.

Кроме того, полицейские проводили досмотр вещей задержанных, на котором присутствовал один мужчина в качестве понятого. Он был одет в форму охраны.

"На видео осмотра, которые задержанные прислали "ОВД-Инфо", сотрудница полиции, шлепает по руке молодого человека, который пытается взять после досмотра свою сумку и говорит: "Сударь, попридержитесь, я вас прошу". После того, как она замечает, что ведется видеосъемка, она требует ее прекратить: "Не надо ниче снимать, стирайте, не положено ниче снимать", - отмечают в издании.

Как известно, 30 декабря 2017 года Верховный суд РФ отклонил жалобуоппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.

24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Отказ объяснили наличием у Навального судимости.

Навальный в ответ на такое решения призвал избирателей к бойкоту результатов выборов в 2018 году.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Украинская правда

Темы: Росcиявиборыоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: