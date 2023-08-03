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Кремль пытается замалчивать неудачи РФ на войне, чтобы не сеять панику – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 04:46
Кремль пытается замалчивать неудачи РФ на войне, чтобы не сеять панику – ISW
иллюстративное фото из Telegram коллаборанта Сальдо: Чонгарский мост после удара ВСУ 22 июня

Кремль стал еще более чувствительным к спорам, которые возникают в российском инфопространстве между влиятельными медиаперсонами и "военкорами" по поводу сообщений о неудачах в Крыму и на войне в Украине, и пытается сдержать панику.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В отчете отмечают, что спор между известными персонами в российском информационном пространстве подчеркивает чувствительность Кремля к сообщениям о неудачах в Крыму в частности и, возможно, в Украине в целом, а также еще больше обнажила линии раскола внутри сообщества "военкоров".

Один из российских про-военных блогеров 2 августа обвинил других "военкоров", которые критиковали российское ведение войны, назвав их "имбецилами", которые поддерживают "провокационные публикации" и "бешеную критику (Министерства обороны России - ред.)". Это произошло после того, как "военкоры" разместили изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.

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Такая информация, как предполагают некоторые источники, может "безответственно посеять панику".

По мнению аналитиков, такой спор свидетельствует о том, что вопрос ударов по Крыму является определенно раздражающей точкой в провоенном российском информационном пространстве.

ISW напоминает, что после удара Сил обороны по Чонгарскому мосту 29 июля подавляющее большинство российских "военкоров" хранило молчание.

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"Высшие эшелоны российского военного командования могли давать указания "военкорам" молчать о проблемах, в которых можно прямо обвинить российское военное командование", - говорится в обзоре.

Эксперты указывают и на то, что командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский объявил о формировании двух новых полков ВДВ и восстановлении 104-й дивизии ВДВ до конца 2023 года.

В обзоре пришли к выводу, что заявление Теплинского свидетельствует о том, что он сохраняет свою позицию и публичную поддержку МО России после слухов о его аресте, возможно, из-за его связей с группой "Вагнера", в середине июля.

Также специалисты обратили внимание на то, что Министерство обороны России официально предоставило оружие и транспортные средства гражданским лицам Белгородской и Курской областей 2 августа.

"Неоднократное выделение дополнительных военных ресурсов в Белгородскую и Курскую области свидетельствует о том, что Кремль все больше обеспокоен продолжением ударов на российской границе с Украиной", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, по сообщениям, продвинулись вперед под Бахмутом 2 августа.

Ключевые выводы ISW за 2 августа:

  • Спор между известными лицами в российском информационном пространстве подчеркивает чувствительность Кремля к сообщениям о неудачах России в Крыму в частности и, возможно, в Украине в целом, а также еще больше обнажила линии разлома внутри сообщества так называемых военкоров. Этот спор, а также обвинения, которые его сопровождают, свидетельствуют о том, что вопрос ударов по Крыму является раздражающей точкой в провоенном российском информационном пространстве.
  • Высшие эшелоны российского военного командования, возможно, давали указания "военкорам" молчать о проблемах, в которых можно прямо обвинить российское военное командование.
  • В ночь с 1 на 2 августа российские войска нанесли удар с беспилотника, который уничтожил портовую инфраструктуру в Одесской области, в том числе 40 000 тонн зерна.
  • Командующий Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Михаил Теплинский объявил о формировании двух новых полков ВДВ и восстановлении 104-й дивизии ВДВ до конца 2023 года. Заявление Теплинского свидетельствует о том, что он сохраняет свою позицию и публичную поддержку МО РФ после слухов о его аресте в середине июля, возможно, из-за его связей с группой "Вагнера".
  • Министерство обороны России 2 августа официально предоставило оружие и технику силам территориальной обороны Белгородской и Курской областей, перераспределив обычные военные активы в рамках усилий Кремля, направленных на неуклонное расширение возможностей внутренней безопасности России после вооруженного мятежа "ЧВК Вагнера", произошедшего 24 июня.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, по сообщениям, 2 августа продвинулись вперед под Бахмутом.
  • Украинские войска проводили наступательные операции как минимум на трех участках фронта и, по сообщениям, продвинулись вперед в районе Бахмута.
  • Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, под Кременной, вокруг Бахмута, а также на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед на некоторых участках.
  • Путин продвинул кремлевский нарратив о "Новороссии" и объявил 2 августа об инициативах российского правительства по поставкам книг на оккупированные территории Украины.

Темы: войнаРосcия
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