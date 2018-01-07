Вибори президента РФ: Затримали волонтерів штабу Навального

У столиці Росії на Садовничинській вулиці затримали трьох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо" з посиланням на одного із затриманих Максима Лахаткіна.

Лахаткін і Олександр Пелевін стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками. За словами першого, їх затримали нібито за незаконне пікетування.

"Це абсолютно безглузда перевірка", - прокоментував затримання він.

Також затримали фотографа-волонтера штабу. Як стверджує Лахаткін, у них "здається" вилучають агітаційні газети, дві сумки "Навальний 20!8" і одну "Париж 1968 - Москва 20!8", а також наклейки.

Крім того, поліцейські проводили огляд речей затриманих, на якому був присутній один чоловік в якості понятого. Він був одягнений в форму охорони.

"На відео огляду, які затримані прислали "ОВД-Инфо", працівниця поліції, ляскає по руці волонтера, який намагається взяти після огляду свою сумку і каже: "Пане, стримайтесь, я вас прошу". Після того, як вона зауважує, що ведеться відеозйомка, вона вимагає її припинити: "Не треба нічо знімати, стирайте, не положено нічо знімати", - відзначають у виданні.

Як відомо, 30 грудня 2017 року Верховний суд РФ відхилив скаргу Навального на відмову ЦВК РФ в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Вибори президента РФ призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Українська правда